Ideal fürs #Homeoffice

Foto: www.muellermoebel.de

Corona sorgt für einen veränderten Alltag. Und das Homeoffice wird wichtiger und wichtiger, doch nicht jeder hat es wirklich praktisch eingerichtet.

Die Zeiten der wuchtigen und enorm großen Schreibtische sind in Zeiten von Wohnraummangel und immer kleiner konzipierten Wohnungen so gut wie vorbei. Zumindest bei weiten Teilen der Bevölkerung. Und gerade kleine Wohn- und Arbeitsräume wollen gut genutzt werden.

Gut, dass auch die Technik immer kleiner wird (erinnert sich noch einer an die ersten Computer von Apple?). Der Flatmate Sekretär Müller Small Living, der auf der Möbelmesse imm in Köln präsentiert wurde, bringt es auf den Punkt und vereint viele Antworten auf viele Fragen, die sich in Sachen Homeoffice stellen. Minimalistisches Design, eine hohe Qualität und eine ebenso hohe Funktionalität für alle, die nicht zu viel Raum opfern wollen für das Büro zu Hause. Dieser Mitbewohner passt sich gut an und passt gut rein, egal, ob man im Altbau oder in der hippen Platte lebt.

www.muellermoebel.de