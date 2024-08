× 1 von 3 Erweitern Foto: Vince Fleming (Unsplash) Volleyball × 2 von 3 Erweitern Foto: Chaos Soccer Gear (Unsplash) Tor × 3 von 3 Erweitern Foto: Aboodi Vesakaran (Unsplash) Badminton Prev Next

Die zweiten Janus Queer Games 2024 vom 16. bis 18. August bieten nicht nur spannende Wettkämpfe, sondern auch eine Atmosphäre der Integration, Akzeptanz und Feierlichkeit.

Das vom queeren Breitensportverein SC Janus e.V. organisierte All Gender Multisport- & Kultur-Event setzt sich aktiv für Akzeptanz, Diversität und Sichtbarkeit im Sport ein und soll in diesem Jahr noch größer ausfallen als im letzten. Neben Volleyball, Badminton, Kampfsport, Laufen und Fußball wird in diesem Jahr auch die Disziplin Leichtathletik angeboten. Über 850 Gäste aus ganz Europa werden erwartet, die nicht nur athletische Höchstleistungen vollbringen, sondern auch die Einheit und den Stolz der LGBTIQ*-Community feiern. Keinen Bock, selbst Sport zu treiben, aber Lust auf Wettkämpfe? Der SC Janus e.V. freut sich auch riesig über ein begeistertes Publikum, das die Athlet*innen kräftig anfeuert oder sich unter die Tanzenden auf der After-Party mischt.

Freitag, 16. August | 19 – 22 Uhr | Empfang und Registrierung

Der Willkommensempfang findet im Epizentrum der Kölner Szene statt – in der berüchtigten Kneipe Ex-Corner in der Schaafenstraße. Die ersten beiden Getränke gehen aufs Haus! Zudem erwartet euch ein rauschendes Bühnenprogramm mit einem Special Act.

Samstag, 17. August | Wettkampftag

In den Sportarten Volleyball, Badminton, Fußball, Kampfsport, Leichtathletik und Laufen. Die jeweiligen Uhrzeiten der Wettkämpfe findet ihr auf der Webseite.

Um 22 Uhr startet die Party mit DJ Rajko (The Shize & I love Engtanz) im Club Bollwerk.

Sonntag, 18. August | 11 Uhr | Bitchy Bingo Brunch by IQ DIGITAL

Als Abschluss des Wochenendes steht am Sonntag der Bitchy Bingo Brunch im Kaffeesaurus mit Pam Pengco an. Erfahrungsgemäß sind die Tickets schnell weg, also schaut lieber gleich auf der Webseite vorbei und sichert euch einen Platz!

16. – 18.8, diverse Locations, Köln. Infos und Anmeldung unter www.sc-janus.de/queergames

