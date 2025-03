Joely White lädt ein!

× Erweitern Foto: M. Rädel Nina und Joely White („Queer Paradise“) im „Irrenhouse“

Expand Foto: Selfie Chantal (links) hatte Spaß bei bei „Queer Paradise“

Die Party „Queer Paradise“ von Joely White (rechts im Bild oben, links: Nina Queer) ist gerade auf Deutschlandtour und macht am kommenden Samstag, am 22.3., in Köln Station.

Freu dich auf eine aufgedrehte junge Party und Klubspaß im „Luxor“ in Köln und wilde Queers, die enorm viel Spaß an Travestie, Dance und Hyperpop haben. Die drei Bilder hier entstanden am 15. März, als die Party beim „Irrenhouse“ von Nina Queer in Berlin zu Gast war.

Die nächste „Irrenhouse“-Party im cassiopeia Berlin (Berlin, RAW-Gelände, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 22 Uhr) steigt am 19. April. Die nächste „Queer Paradise“ schon am 22. März in Köln (Luxor Klub, Luxemburger Str. 40, 50674 Köln).

× Erweitern Foto: M. Rädel Irrenhouse, Queer Paradise

