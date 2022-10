„Kindern ein Zuhause geben“. Regenbogenfamilien als Erziehungsstellen

× 1 von 2 Erweitern Foto: Context e. V. Malendes Kind × 2 von 2 Erweitern Foto: Context e. V. Context e. V. Prev Next

Nicht jedes Kind hat das Glück, in einer liebevollen Familie aufzuwachsen. Diese Kinder vermittelt der Verein Context e.V. in Erziehungsstellenfamilien. Auch Regenbogenfamilien können Erziehungsstellen werden.

Leider haben nicht alle Kinder das Glück, in einer Familie mit liebevollen Erwachsenen aufzuwachsen. Es gibt Kinder, die bereits früh Erfahrungen mit Vernachlässigung und mangelnder Fürsorge gemacht haben und nicht in ihrer Herkunftsfamilie verbleiben können. Für diese Kinder engagiert sich die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Context e.V. und sucht ein liebevolles Zuhause in einer Erziehungsstellenfamilie.

Erziehungsstellen sind eine Art qualifizierte Pflegefamilie. Die Erziehungsstelleneltern werden durch Context e.V. geschult und begleitet. Jede Familie bekommt für ihre Aufgabe eine Fachberatung zur Seite gestellt, die mit dem Kind und den Eltern pädagogisch arbeitet. So können sich im Alltag alle ganz auf ihr gemeinsames Familienleben konzentrieren.

Potenzielle Eltern müssen nicht zwingend eine pädagogische Ausbildung vorweisen – wichtiger ist die individuelle, persönliche Eignung. Wichtige Eigenschaften sind Geduld, Reflektionsbereitschaft, Kommunikationsfähigkeit und Toleranz. Zusätzlich gibt es gesetzliche Vorgaben, die erfüllt werden müssen, z. B. die Vorlage eines einwandfreien erweiterten Führungszeugnisses, wirtschaftliche Unabhängigkeit oder ein eigenes Kinderzimmer.

Familien, Paare, Lebensgemeinschaften oder Alleinerziehende können Erziehungsstelleneltern werden – unabhängig von Familienstand, Herkunft oder sexueller Orientierung. Ganz bewusst spricht Context e.V. Regenbogenfamilien und Menschen aus der LGBTIQ*-Community an, die sich vorstellen können, einem Kind mit ungewöhnlicher Biografie als Erziehungsstelle ein Zuhause zu geben. Denn die eigene Vielfaltserfahrung kann nützlich sein, Kindern trotz widriger Lebensumstände mit offenem Herzen verständnisvoll zu begegnen.

Wer noch Platz in Haus und Herz hat, ist herzlich eingeladen, sich über die Aufgaben und Möglichkeiten als Erziehungsstelle zu informieren. Feste Termine findet ihr auf www.context-ev.de, aber auch individuelle Termine sind jederzeit möglich.

Context e.V., Veenweg 4, 47546 Kalkar, Tel. 02824/4883, info@context-ev.de