„KINKY“ im Best Of Cologne

Expand KINKY Ausstellung

Illustrator und Fetisch-Liebhaber Stefan Lo Scuito stellt seine Zeichnungen im Best Of Cologne aus. Die Vernissage der Dauerausstellung findet am 17. Mai im Rahmen des Cologne Fetish Pride statt.

Wie bist du zu dem geworden, der du heute bist? Ich bin vor 36 Jahren mit 16 Jahren aus dem Kölner Umland nach Köln gezogen und nach meinem Coming-out in der Kölner Gayszene gestrandet. Nach Stationen in Hamburg und Ibiza habe ich eine Ausbildung im Restaurantfach und zum Diätkoch absolviert und in Hamburg bei Armin Morbach (Fotograf/Visagist/Künstler) und Starfotograf F.C. Gundlach als Privatkoch/Assistent gearbeitet. Dort entdeckte ich die Lust zu fotografieren.

Wann hast du angefangen zu zeichnen? Mit dem Zeichnen habe ich erst Jahre später begonnen, im Januar 2023. Grund dafür war der 50. Geburtstag eines sehr guten Freundes Klaus Jentjens (Best of Cologne). Ich wollte ihm was Besonderes schenken, etwas, dass ihn immer an mich erinnern sollte, und etwas, dass sein Leben und das Leben vieler Gays speziell im Fetischbereich beschreibt. Das Geschenk war eine Zeichnung mit zehn verschiedenen Charakteren: Drag, Boy, Leder, Sneakerboy, Slave. Es ist eingeschlagen wie eine Bombe! Kurz darauf habe ich mit Klaus meine erste Ausstellung in seinem Fetischladen auf der Schaafenstraße organisiert. Nach drei weiteren Ausstellungen in Berlin zur Folsom und Easter Berlin (www.instagram.com/prideart_berlin) stelle ich ab Mai wieder in Köln aus.

Warum Fetisch? Was fasziniert dich daran? Fetisch ist etwas Tolles. Es gibt so viele Möglichkeiten sich auszuleben, in eine Rolle zu schlüpfen, der Realität zu entfliehen – das ist ein großes Thema. Für viele ist es ein Tabu und ruft etwas Schmuddeliges, Anstößiges hervor. Dabei ist Fetisch Ästhetik und Erotik pur! Mit meinen lustigen Illustrationen in 3D versuche ich, Menschen aus der Fetischszene und der Nicht-Fetischszene zusammenzubringen. Die Leute sollen sich selbst erkennen oder jemand anderen wiedererkennen. Natürlich fließt auch viel aus meinem eigenen Leben in die Figuren hinein, was genau, bleibt ein Geheimnis (grinst).

*Interview: Sabine Hannakampf

17.5., „KINKY“, Best Of Cologne, Schaafenstraße 12, Köln, 18 Uhr, www.instagram.com/sketch_up_my_life