Klatsch und Sterne für den Frühling

Alles Liebe, Lukas Sauer!

Der ursprünglich aus Baden-Württemberg kommende Schauspieler wurde durchs Fernsehen („Unter uns“, „Mama Mia – Wer heiratet meinen Sohn?“, ...) bundesweit bekannt, schon lange war und ist er auch im Theater und als Model erfolgreich. Geboren wurde Lukas am 15. April 1991, wir gratulieren!

#HappyBirthday, Cher

Geboren wurde sie (vermutlich) am 20. Mai 1946. Im Laufe ihrer Karriere hat die erfolgreiche Schauspielerin und Sängerin so viel große Unterhaltungskunst abgeliefert (von Hits wie „Believe“ und „Half Breed“ über „We All Sleep Alone“ sowie „I Got You Babe“ bis hin zu Filmen wie „Silkwood“ und „Tee mit Mussolini“), dass man ihr auch ihr letztes ABBA-Coveralbum verzeiht – okay, „One of Us“ darauf ist super.

Der Veganer dreht wieder auf

Ohne den US-Amerikaner Moby, dessen Künstlername übrigens auf „Moby Dick“, den Erfolgsroman seines Ur-Ur-Großonkels Herman Melville zurückgeht, wäre Techno anfangs sicherlich nicht so erfolgreich gewesen. Stilistisch macht er alles von Chill-out über Punk, Breakbeat bis Rave. Und seit 2010 spendet er so gut wie alle Einnahmen aus seiner Musik an Tier- und Menschenrechtsorganisationen, gerade erschien sein neues RAVE-Album namens „All Visible Objects“.

Modestadt Hannover?!

Mailand, Paris, Berlin, New York ... Hannover. Warum das so ist, erfährst du hier.

Am 11. Juli wird in der Hauptstadt des Landes Niedersachsen der „Modepreis Hannover 2020“ verliehen. Schon seit Monaten steckt der Studiengang Modedesign der Hochschule Hannover unter der Leitung der Designerin – der Modeschöpferin – Prof. Martina Glomb mitten drin in den Vorbereitungen zum Event, bereits im Januar wurde er auf der Berliner Fashion Week in dort ausliegenden Magazinen beworben. Zum 12. Mal werden besonders kreative, mutige und talentierte Jungdesigner, Neulinge in der Modewelt, ausgezeichnet. Die Schirmherrin ist übrigens Vivienne Westwood, die Punk-Mode-Ikone setzt sich, wie auch die gebürtige Bremerin Prof. Martina Glomb (sie war übrigens einst Chefdesignerin bei Vivienne Westwood) für Nachhaltigkeit in der Modewelt ein. Vorbildlich. www.modepreis-hannover.de

Grace Jones 1980

#GraceJones feiert ihr Wiegenfest

Am 19. Mai 1948 wurde sie geboren – bis heute ist die Sängerin von Klassikern wie „Slave to the Rhythm“ und „La vie en rose“ ein Vorbild für Sterne wie Lady Gaga. Besonders schön: Bald will das ehemalige Model Grace Jones wieder Kunst veröffentlichen. Wahrscheinlich Musik.