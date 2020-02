Kuntergrau nominiert

× Erweitern Foto: Falk Steinborn Kuntergrau

Die jungen Filmemacher von Kuntergrau starten erfolgreich in das Rennen um den Engagementpreis NRW. Sie erhielten dafür im Januar die Urkunde als „Engagement des Monats Januar“ von Andreas Kersting, Staatskanzlei NRW, und Stefan Ast, Nordrhein-Westfalen- Stiftung. Das ehrenamtliche Team aus schwulen und bisexuellen Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 15 und 27 Jahren ist die erste von zwölf nominierten Initiativen in diesem Jahr. „KUNTERGRAU ist eine wichtige Stimme für Toleranz, Vielfalt und Identität. Für diese Botschaften steht der Engagementpreis NRW. Wir freuen uns, dass das junge Filmteam aus Köln dazu gehört“, sagt Stefan Ast, Leiter der Kommunikation in der NRW-Stiftung. Kuntergrau ist eine Webserie des Filmteams im Jugendzentrum anyway in Köln. Seit 2014 wurden bereits zwei Staffeln der Serie rund um Freundschaft, Liebe, sexuelle Identität und Toleranz gedreht. Mehr als 4 Millionen Mal wurde KUNTERGRAU bereits auf YouTube angeklickt. Mit Untertiteln in Russisch, Spanisch, Portugiesisch, Arabisch und Chinesisch erreichen die Filme auch Menschen in Ländern, in denen Homosexualität tabuisiert ist oder verfolgt wird.