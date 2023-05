La Vida Loco

× Erweitern Foto: Malentes Theaterpalast Bonn Divas 2.0

Foto: Stefan Mager LaVidaLoca

Divas 2.0 – Malentes Theater Palast Bonn feiert eine Show mit Federn und Leder, Pailletten und Puder, hinreißenden High Heels, klimpernden Wimpern und einem Hauch von Rouge …

Aus der ungekrönten Königin der B9 wird die Royal Queen of Beuel: Loco Flanel hat sich am neuen Standort bereits standesgemäß eingerichtet und die rechte Rheinseite einem gründlichen Stylecheck unterzogen. Ihr Urteil: très chic mit jeder Menge Luft nach oben. Aber für Loco gilt ja ohnehin: „The sky’s the limit“! Und so besteigt sie erneut ihren Spiegelzelt-Thron und bringt eine divaesque Entourage mit: Britney und Cher, Udo Lindenberg und Andrea Dorea, Katy Perry und Lady Gaga, den Gendarm von Saint Tropez und viele weitere Mitglieder ihrer bunten Regenbogenfamilie aus der ganzen Welt.

Dass sie dabei die Bühne zu ihrem Laufsteg macht, steht außer Frage, denn schließlich ist sie durch und durch Fashion! Ob mit Latex- oder Gurkenmaske – Loco Flanel bleibt immer eine cremigsahnige Melange aus „Sexbomb“ und „Every woman“.

Noch bis 25.6., Malentes Theaterpalast, In der Jahrmarktshalle Pützchen, Holzlarer Weg 42, Bonn. Tickets unter https://theaterpalast.de