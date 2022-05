Landtagswahl: Agenda für queere Vielfalt in NRW

× Erweitern Foto: M.Faba Cunaplus Cropped shot of a couple holding hands and wave in front of a rainbow flag flying on the sidelines of a summer gay pride parade

Am 15. Mai wird in Nordrhein-Westfalen ein neues Parlament gewählt. Was es im Bereich der Queerpolitik konkret zu verbessern gibt, haben die queeren Landesverbände LAG Lesben in NRW, Aidshilfe NRW, Netzwerk Geschlechtliche Vielfalt Trans* NRW und Queeres Netzwerk NRW zusammengefasst. Elf Kernforderungen im Überblick:

Mit der Ampel-Koalition hat auf Bundesebene ein queerpolitischer Zeitenwechsel eingesetzt. Das Transsexuellengesetz (TSG) dürfte noch 2023 fallen, Verantwortungsgemeinschaften sollen als weiteres Modell für Lebensgemeinschaften künftig möglich sein und mit Sven Lehmann hat die Bundesrepublik Deutschland nun ihren ersten Queer-Beauftragten in der Bundesregierung.

Queerpolitische Themen spielen aber auch auf Landesebene eine große Rolle. Die derzeitige Landesregierung hat sich mit dem Aktionsplan „Impulse 2020 – für queeres Leben in NRW“ ein ambitioniertes Programm vorgenommen, das sie weiterführen will. Das wird von den queeren Landesverbänden im Grundsatz begrüßt, dennoch haben LAG Lesben in NRW, Aidshilfe NRW, Netzwerk Geschlechtliche Vielfalt Trans* NRW und das Queere Netzwerk NRWmehrere Bereiche identifiziert, die im Aktionsplan nicht ausreichend berücksichtigt werden. Daraus ergeben sich elf queerpolitische Forderungen an die derzeitige bzw. an künftige Landesregierungen, die wir euch vorstellen wollen.

1. Queere Mindeststrukturen (Grundversorgung) für NRW

Die Landesverbände erhalten ihre öffentliche Zuwendungen für landesweite Fachstellen fast ausschließlich als jährliche Projektförderungen. Das soll sich ändern: Um kontinuierliche, gesicherte und zuverlässige Angebote für LGBTIQ*s und Regelstrukturen zur Verfügung stellen, braucht es ein institutionalisiertes Förderungsmodell. Nicht institutionalisierbare Zuwendungen müssen zudem auf mehrjährige Projektzeiträume umgestellt werden, denn nur so ist eine langfristige Planbarkeit für Zielgruppen, Träger und Personal gewährleistet.

2. Einrichtung einer Antidiskriminierungsstelle des Landes NRW

Diskriminierung schadet: nicht nur den adressierten Menschen, sondern auch der Kooperations-, Partizipations- und Integrationsfähigkeit von Menschen und Gruppen.

Eine effektive Antidiskriminierungsarbeit zählt daher zu den wichtigsten Maßnahmen demokratischer Politik. Einige Bundesländer haben zusätzlich zur Antidiskriminierungsstelle des Bundes bereits eine Antidiskriminierungsstelle auf Landesebene eingerichtet. Auch in Nordrhein-Westfalen bedarf es einer Antidiskriminierungsstelle als zentrale Beschwerde-, Beratungs- und Koordinationsstelle, die intersektional aufgestellt und mit ausreichend Personal für alle Diversity-Dimensionen ausgestattet ist.

3. Klare Kante für LGBTIQ* im Bundesrat

Viele LGBTIQ*-Themen betreffen bundes- oder europaweite Gesetze und Regelungen. Die Landesregierung soll sich hier klar positionieren, bei Diskussionen und Stellungnahmen konsequent für queere Selbstbestimmung und Menschenrechte einstehen und entsprechend abstimmen. Das meint konkret

einen Ersatz für das Transsexuellengesetz im Sinne eines Selbstbestimmungsgesetzes,

die Aufhebung der Diskriminierungen im Abstammungs- sowie im Adoptionsgesetz,

die Aufnahme von sexueller Orientierung in Artikel 3 Absatz 3 und die Öffnung für alle Geschlechter in Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes.

4. Umsetzung des Aktionsplans in allen Ministerien: Für eine echte Querschnittsverankerung

Aktuell werden die Maßnahmen des Aktionsplans in den Ministerien mit unterschiedlichem Engagement umgesetzt. Doch Akzeptanz und diskriminierungsfreie Teilhabe von LGBTIQ*s sind echte Querschnittsaufgaben. Sie sind im Beruf genauso relevant wie in der Freizeit, im Gesundheitssystem, in der Stadt oder im ländlichen Raum. Sie betreffen Familien- und Pflegepolitik, das Justizsystem und den Sport. Deshalb wird ein zuständiges LGBTIQ*-Referat gefordert, das als Koordinationsstelle die ressortübergreifende Umsetzung des Aktionsplans begleitet.

5. Etablierung von LGBTIQ*-Angeboten im ländlichen Raum

Gleiche Lebensbedingungen in Stadt und Land sind gerade für queere Personen aktuell nicht annähernd umgesetzt. In den ländlich geprägten und flächenmäßig großen Kreisen fehlt es sowohl an queeren Selbsthilfegruppen als auch an spezialisierten Anlauf- und Beratungsstellen. Gefordert wird eine Stärkung der Versorgungs- und Sozialstrukturen im ländlichen Raum mit Modellprojekten im Bereich der mobilen Beratungs-, Selbsthilfe-, Senior*innen- und Jugendarbeit.

6. Umsetzung einer landesweiten Akzeptanzkampagne

Erfolgreiche Akzeptanzarbeit braucht Sichtbarkeit: Deshalb fordern die Landesverbände eine groß angelegte Öffentlichkeits- und Akzeptanzkampagne der Landesregierung sowie den personellen und finanziellen Ausbau der öffentlichkeitswirksamen Kampagne ANDERS & GLEICH, um Übersetzungen und barrierearme Publikationen zu erstellen und noch effektiver in die Mehrheitsgesellschaft hineinwirken zu können.

7. Etablierung einer intersektionalen/queerinklusiven Integrations- und Geflüchtetenarbeit

Queere Menschen mit Flucht, Migrations- und/oder Rassismuserfahrung erleben nicht nur Diskriminierung aufgrund der sexuellen oder geschlechtlichen Identität, vielfach sind sie auch rassistischer Ausgrenzung und Gewalt ausgesetzt. Dem soll durch den Ausbau der Sensibilisierungs- und Qualifizierungsangebote zu Rassismus, Antisemitismus und LGBTIQ* sowie der Fortsetzung, Weiterentwicklung und Institutionalisierung der Maßnahmen der Titelgruppe 68 (Koordinierung der Maßnahmen für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und für junge Geflüchtete) entgegengewirkt werden.

8. Ausbau und Institutionalisierung der psychosozialen Beratung für LGBTIQ*

Diskriminierung, Gewalt und Ausgrenzung können zu psychischen Belastungen führen, die professionell aufgefangen und begleitet werden müssen. Dazu bedarf es niedrigschwelliger Beratungsangebote, bei denen queere Menschen sich nicht erklären müssen und keine Diskriminierung erfahren. Um dem Beratungsbedarf gerecht zu werden, der vor allem bei trans* und inter* sowie queeren Menschen mit Flucht, Migrations- und/oder Rassismuserfahrung stark zugenommen hat, sind zusätzliche psychosoziale Beratungsstellen und/oder mobile Beratungskonzepte für LGBTIQ*s notwendig, insbesondere im ländlichen und kleinstädtischen Raum.

9. Stärkung der Anti-Gewalt-Arbeit für LGBTIQ* in NRW

Die Landeskoordination der Anti-Gewalt-Arbeit wird aktuell mit zwei Personalstellen gefördert. Das steht in keinem Verhältnis zum Aufgabenportfolio, daher müssen die vorhandenen Stellen personell ausgebaut und mindestens eine weitere Anlaufstelle im Münsterland oder in Ostwestfalen eingerichtet werden. Außerdem braucht es eigene Abteilungen zum Thema Hassgewalt gegen LGBTIQ*s, in denen die Gewalt gegen queere Menschen als eigenes Schwerpunktthema erfasst und statistisch dokumentiert wird.

10. Nachhaltige queere Senior*innenarbeit

Angesichts der demografischen Entwicklung werden zielgerichtete Angebote für queere Senior*innen immer wichtiger. Die Verbände fordern deshalb den Ausbau der ambulanten und stationären Pflege unter Berücksichtigung des Reha-Bereichs. Ebenso braucht es eine generationenübergreifenden Quartiersentwicklung und eine intersektional ausgerichtete Fortbildung und Sensibilisierung des Fachpersonals.

11. Geschichtliche Aufarbeitung und kollektive Entschädigung

Geschichtliche Aufarbeitung ist kein Selbstzweck, sondern wichtiger Gradmesser für die Glaubwürdigkeit heutiger Queerpolitk. Ein erster Schritt in diese Richtung ist die durch das Land Nordrhein-Westfalen geförderte Ausstellung des Centrums für Schwule Geschichte zum § 175, jedoch gibt es bislang kein umfassendes und queerinklusives Forschungsprojekt für NRW. Als Zeichen der Anerkennung und als konkrete Entschädigung der Verbrechen an LGBTIQ*s auf dem Territorium des heutigen Nordrhein-Westfalen braucht es zudem eine kollektive Entschädigung von LGBTIQ*s.

Die Forderungen der queeren Landesverbände findet ihr ungekürzt auf:

https://queeres-netzwerk.nrw/queere-vielfalt-fuer-nrw-kernforderungen-zum-aktionsplan-impulse-fuer-queeres-leben-in-nrw/