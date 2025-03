Marvel – Universe of Super Heroes

× 1 von 4 Erweitern Foto: 2025 MARVEL Spiderman × 2 von 4 Erweitern Foto: 2025 MARVEL Thanos × 3 von 4 Erweitern Foto: 2025 MARVEL Dr. Strange × 4 von 4 Erweitern Foto: 2025 MARVEL Blue Panther Prev Next

Marvel-Fans, aufgepasst, die Superhelden landen in Köln! Seit 7. März und noch bis 22. Juni kommt die weltweit gefeierte Ausstellung „Marvel: Die Ausstellung – Universe of Super Heroes“ in das Odysseum in Köln. Freut euch auf eine epische Reise durch über 85 Jahre Marvel-Geschichte.

Begehbare Kulissen, interaktive Elemente und ein immersives Sound-Erlebnis lassen die Welt von Spider-Man, Doctor Strange, den Avengers und vielen weiteren Helden lebendig werden. Über 200 seltene und originale Ausstellungsobjekte erwarten euch – dazu zählen echte Kostüme, Originalrequisiten und Originalzeichnungen von den Ursprüngen des Marvel Universums im New York der 1940er Jahre bis in die Gegenwart. Daneben zeichnet die Ausstellung Marvels Einfluss auf die Popkultur nach und ehrt Kreative wie Stan Lee, Jack Kirby und Steve Ditko, deren Schöpfungen den Grundstein legten für die endlos wachsenden und sich verzweigenden Geschichten im Marvel Universum, wie wir es heute kennen.

Die Ausstellung ist ein absolutes Muss für Comic-Fans, Superhelden-Begeisterte und alle, die gerne in epische Welten eintauchen und fesselnde Geschichten lieben.

7.3.–22.6., Odysseum, Corintostraße 1, Köln. Öffnungszeiten: Di–Do: 11–19 Uhr, Fr–Sa: 10–20 Uhr, So: 10–18 Uhr. Eine Online-Buchung über ticketmaster.de oder eventim.de wird empfohlen. www.odysseum.de, www.marvel-ausstellung.de