Feiertag elektronischer Musikkultur

2023 dabei sind unter anderem Amelie Lens, Angerfist, Klangkuenstler, Joris Voorn, Lilly Palmer, TRYM und AniMe

Ende April erfreut die legendäre „MAYDAY“ wieder die Herzen der Klubber*innen und Raver*innen. Das Motto 2023 ist „Momentum“ – das passt doch zu all den Hymnen, die hier schon entstanden, oder? Los geht es am 30. April um 19 Uhr in den Westfalenhallen Dortmund.

Damals wie heute war alles möglich, was die Musikmaschinen hergaben: schnell, brachial, verspielt oder auch happy, Techno hat viele Gesichter und Klänge. Bekannte Techno-Rave-Hits in den Charts sind „Go“ von Moby, „Sonic Empire“ von WestBam/Members of Mayday, „L'amour toujours“ von Gigi D'Agostino, „One More Time“ von Daft Punk, „Levels“ von Avicii und (für viele) auch „Das Boot“ von U96. 1991 – auch das Jahr der ersten Mayday (in Berlin!) – allerdings ging es schon los, dass sich Eurodance als die kommerzielle Variante herauskristallisierte, meist auch mit Gesang. Techno ist bis heute in den Klubs erfolgreich und immer wieder in den Charts, etwa durch Paul Kalkbrenner, VIZE oder (je nach Track) durch Robin Schulz und Felix Jaehn.