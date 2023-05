× Erweitern Foto: Conny Beißler Cassy Carrington – „Mein Herz schreit Disco“

Cassy Carrington

Am 4. Mai erscheint die neue Single „Mein Herz schreit Disco“ aus dem bereits erschienen Album „Lichter in Neon“ der Kölner Sängerin, Moderatorin, Songwriterin und Dragqueen Cassy Carrington.

Der Song ist nicht nur eine augenzwinkernde Hommage an die Klubnächte der 1970er Jahre, sondern erinnert Cassy Carrington an ihre eigene Zeit als DJane vor ihrer Gesangskarriere. Cassy hat nämlich jahrelang die Partys des Landes bespielt und weiß daher sehr genau, welche Magie so eine Nacht auf dem Dancefloor haben kann. Genau das Gefühl wollte sie mit dem Titel, den sie mit dem Hamburger Produzenten Sebastian Treu gezaubert hat, festhalten.

Die Produktion von „Mein Herz schreit Disco“ ist zum einen auf der Höhe der Zeit, erinnert an vielen Stellen aber auch an die Klassiker von Giorgio Moroder oder Chic. Besonders deutlich werden diese Stilmittel in der brandneuen Extended Version, die nach den großen Vorbildern entstanden ist.

Im Musikvideo wird natürlich im Club getanzt und Cassy zeigt sich als eine Art Disco-Heilige, die ihre Armee von Disco-Jünger*innen anführt. Bunter und diverser könnte die Truppe kaum sein, ganz in Anlehnung an die New Yorker Ursprünge des Genres. Regie führte Joseph Vicaire, Kamerafrau war Conny Beißler. Aufgrund der großen Beliebtheit bei Cassys „Ernste Absichten“-Tournee ist der Song die finale Auskopplung aus dem Album „Lichter in Neon“, das in Kürze auch als Deluxe-Version mit Remixen und bisher unveröffentlichten Versionen erscheinen wird. Im Februar 2023 erhielt Cassy für das Album das Pop-Stipendium des Bundesverband für Popularmusik. www.alleliebencassy.de