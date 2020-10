Minimalistisches Design zum Wohlfühlen

× Erweitern Cabinet Schrank

Luftig und flexibel. Ob als Garderobe im Flur, als elegante Regalwand im Wohnzimmer oder als funktionale Aufbewahrungseinheit im Kleiderschrank – mit dem neuen Schranksystem ATRIO erobert CABINET die gesamte Wohnung.

Wie alle Produkte der Schrankmanufaktur CABINET ist auch ATRIO maßgefertigt und nach individuellem Kundenwunsch planbar: So sind die Aluminiumstollen und das Innensystem in verschiedenen Farben und Dekoren erhältlich. Dazu begeistert die Vielfalt der Features zur Ausstattung des Regals – vom Schubfach bis hin zum Krawattenhalter.

Wer sich von der Qualität persönlich überzeugen möchte, kann sich in der Düsseldorfer Filiale inspirieren lassen. Hier finden Besucher neben dem neuen ATRIO auch viele weitere Schrankbeispiele in verschiedenen Farben und Materialien oder gar lackiert in den beliebten Farrow & Ball-Tönen. Das Kompetenzteam um Inhaber Andreas Evens freut sich, das passende Schranksystem abgestimmt auf die persönlichen Wünsche zu planen.

