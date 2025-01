Mit dem Eurostar nach Paris

× Erweitern Eurostar Eurostar am Gare du Nord

An Bord befindet sich kostenloses WLAN sowie Snacks und Getränke im Eurostar Café. Die Menüs, die in der ersten Klasse direkt am Sitzplatz serviert werden, werden aus regionalen und saisonalen Zutaten zubereitet. Mit einer Flotte von 51 Zügen bedient Eurostar das größte internationale Hochgeschwindigkeitsnetz in Westeuropa.

Expand Foto: Olaf Alp Eifelturm

Ein Wochenendtrip nach Paris bietet zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Erlebnisse. Man startet am Samstagmorgen mit einem Besuch des Eiffelturms, um einen atemberaubenden Blick über die Stadt zu genießen. Oder man genießt alternativ zum Sonnenuntergang einen Blick auf den Eifelturm in der Bar des Montparnasse Tower (33 avenue du Maine).

Danach kann man entlang der Seine die charmante Atmosphäre auf sich wirken. Am Nachmittag macht man einen Spaziergang durch das Viertel Marais, wo historische Gebäude auf moderne Boutiquen treffen. Hier genießt man ein Croissant in einem der gemütlichen Cafés. Hier findet man zahlreiche schwule Bars, Clubs und Cafés. Besonders beliebt sind die Rue des Archives und die Rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, wo sich viele dieser Treffpunkte konzentrieren. Anschließend kann man den Baufortschritt der Kathedrale Notre-Dame bewundern. Am Sonntag besucht man den Louvre, wo man die Mona Lisa und viele weitere Meisterwerke bestaunen kann. Danach bietet sich ein Ausflug nach Montmartre an. Dieses Viertel ist bekannt für seine Künstlerateliers und die beeindruckende Basilika Sacré-Cœur, von deren Hügel man einen fantastischen Blick auf Paris hat. Hier befindet sich auch die beliebte Sauna idm (4 rue du Faubourg). Zum Abschluss bietet sich ein Abendspaziergang auf den Champs-Élysées mit Blick auf den Arc de Triomphe an.

Paris bei Nacht entfaltet eine ganz besondere Magie, die man bei einer Bootsfahrt auf der Seine noch intensiver erleben kann. So wird der Kurztrip zu einem unvergesslichen Erlebnis.

www.eurostar.com