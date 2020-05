Mitmach-Projekt und Schule der Vielfalt

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) will mit dem neuen „LIEBESLEBEN – Mitmach-Projekt“ das Thema sexuelle Gesundheit an Schulen fördern. Weltweit und auch in Deutschland nehmen sexuell übertragbare Infektionen wie beispielsweise mit Chlamydien, zu. Deshalb richtet sich das Präventions-Projekt, das vom Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. gefördert wird, an Schüler weiterführender Schulen und unterstützt Lehrkräfte bei ihrer sexualpädagogischen Arbeit.

× Erweitern Schule der Vielfalt

Beim 7. Fachtag des bundesweiten Antidiskriminierungsprogramms „Schule der Vielfalt“ standen „LSBTI*Q-Menschenrechte und Schule“ im Mittelpunkt. Über 120 Personen aus dem Bildungsbereich beschäftigten sich im Februar in Köln mit der Frage, wie Lesben, Schwule, Bi, Trans*, Inter* und queere Menschen in ihren Rechten geschützt werden. Auf Schulhöfen, im Klassenraum, bei Klassenfahrten oder beim Sportunterricht muss Ziel sein, vor Diskriminierungen zu schützen und größere Akzeptanz gegenüber geschlechtlicher und sexueller Vielfalt zu schaffen.