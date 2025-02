Neuer Hotspot in Köln: Die Eröffnung des Era

× Erweitern Foto: Rainer Diederichs era Außenansicht

Mit der Eröffnung des Era im Januar hat Köln eine neue Adresse für Genuss und Begegnung dazugewonnen.

Inhaber Rainer Diederichs überreicht dem Kölner Dreigestirn die Spende zu Ehren von Marie-Luise Nikuta.

Das beliebte Szenelokal „Era“ an der Ecke zum Friesenwall hatte zuletzt geschlossen, ein weiteres Gastro-Aus wurde befürchtet. Doch dann die gute Nachricht! Die Diner's Gastronomie Diederichs & Klein eGbR hat das Era übernommen. Am 25. Januar feierte das neue Era seinen Auftakt. Zur Eröffnung kam sogar das Dreigestirn. Anlässlich der Eröffnung spendete Rainer Diederichs 555 Euro an die StattGarde Colonia Ahoj zugunsten von „Levve un levve losse“, dem Freundes- und Förderkreis der ehemaligen Kölschen Mottoqueen Marie-Luise Nikuta.

Café – Bar – Bistro

Das Era heißt euch schon morgens mit leckeren Kaffeespezialitäten zum Frühstück willkommen, gerne auch zum Mittagessen oder nachmittags zu Kaffee und Kuchen und auch abends – ganz so, wie es in euren Tagesablauf passt. Geboten wird eine abwechslungsreiche Speisekarte mit wechselnden Gerichten für den kleinen und großen Hunger, die ihr direkt vor Ort genießen oder mitnehmen könnt.

Auch an der Bar bleiben keine Wünsche offen. Das Angebot reicht von alkoholfreien Getränken über Biere, Weine und Sekt bis hin zu Cocktails, alkoholfreien Mocktails und „Mix your own“-Longdrinks, die ihr selbst zusammenstellt.

Mit dem bewährten Bistro-Café-Bar-Konzept vereint das Era kulinarische Vielfalt und bietet alles, was das Herz begehrt, bleibt dabei aber bodenständig und einladend wie eh und je.

Era, Friesenwall 26, Köln. Öffnungszeiten: Mo–Sa 8–20 Uhr, So 12–18 Uhr. www.era-koeln.de