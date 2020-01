Nooji: Restaurant im alten Rheinbahndepot

× Erweitern NOOIJ Düsseldorf

Im Nooij Dutch Deli im Tanzhaus Düsseldorf fühlt sich der Gast sofort wie zu Hause. Das mag zum einem an der gemütlichen Atmosphäre liegen, die das alte Gemäuer mit seinen Backsteinwänden und hohen Decken ausstrahlt und welche durch ein raffiniertes Lichtdesign unterstützt wird, aber bestimmt auch an den freundlichen und sehr aufmerksamen Servicekräften. Das Restaurant im alten Rheinbahndepot bietet durchgehend - vom Frühstück bis zum Abendessen – täglich seine Speisen an. Ab Oktober startet mit der „Pink Chickeria“ eine neue Party für gays & friends.

www.nooij.de