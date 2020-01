× Erweitern Olymp Köln

Der jüngste OLYMP Store ist in der Breite Straße 23 in der Kölner Altstadt eröffnet worden. Auf 90 Quadratmetern wird das gesamte Produktsortiment an Herrenhemden für Büro, Freizeit und Anlass in unzähligen Farben und Mustern, diversen Schnittformen und Kragenvarianten angeboten.

Darüber hinaus finden sich Pullover, Polo- und T-Shirts sowie Accessoires wie Krawatten, Schleifen, Gürtel, Manschettenknöpfe, Hosenträger und Einstecktücher in der Angebotspalette. Neben der bestehenden Filiale im Einkaufszentrum Rhein-Center ist es der zweite Store in Köln. Der Bekleidungshersteller betreibt 63 Shops in 54 Städten in Deutschland und Österreich.