Eigene Kollektion bei Pfannes & Virnich

× Erweitern Sebastian Hopp Pfannes Möbel

Mit einem kleinen Team von Handwerkern hat Martin Pfannes eine eigene Tisch-Serie entwickelt. Unter dem Namen Tom, beziehungsweise Nature Tom für Outdoor-Tische, bietet er individuell gefertigte Tische aus Massivholz an, die seinen Ansprüchen an Nachhaltigkeit genügen. Es geht heute verstärkt darum, dass Produkte angeboten werden, die dem Kunden mit einem‚ guten Gewissen‘ wohnen lassen. Also Möbel von gehobener Qualität, bei denen das Holz aus regionalem Anbau gewonnen wird. Im Laden steht die individuelle Beratung des Kunden im Vordergrund, häufig auch im Rahmen von Beratungsgesprächen bei den Kunden zu Hause. Die Planungen werden dann in konkrete Skizzen umgesetzt, bei denen auf ein breites Möbelangebot von Premium-Partnern zurückgegriffen wird.

www.pfannes-virnich.de