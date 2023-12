Physio am Ring in Köln

Im Belgischen Viertel zwischen den Haltestellen Rudolfplatz und Friesenplatz, mitten auf dem Ring, liegt die Praxis Physio am Ring – die erste Wahl für Physiotherapie in Köln.

× Erweitern Foto: Physio am Ring / Gina Matheka Das Team von Physio am Ring freut sich auf euch!

Als Experten in der Physiotherapie bietet die Praxis eine vielfältige Palette an physiotherapeutischen Leistungen, die euch auf eurem Weg zu mehr Wohlbefinden und Bewegungsfreiheit begleiten. Die Schwerpunkte liegen in der Sportphysiotherapie, in der Krankengymnastik nach Bobath und in der manuellen Therapie. Diese Behandlungsansätze machen es möglich, gezielt auf eure individuellen Bedürfnisse einzugehen und maßgeschneiderte Lösungen für eure Beschwerden zu finden. Egal, ob es um Schmerzlinderung, Rehabilitation oder Prävention geht – die Praxis steht euch mit langjähriger Erfahrung und Fachwissen zur Seite. Im gemeinsamen Gespräch und angenehmer Umgebung wird im Rahmen einer Erstbefundung ein Behandlungsplan besprochen und ein Therapieziel formuliert. Im Wesentlichen wird dabei auf die individuellen Wünsche und Befindlichkeiten der Patienten*innen geachtet und diese umgesetzt.

Das Team von Physio am Ring rund um Stephan Matheka kümmert sich auch umfassend um eure Fitness. Ein besonderes Highlight der Praxis ist das innovative Ganzkörper-Muskelaufbau-Training mit dem „Total Gym“, das unter therapeutischer Leitung stattfindet. Damit ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden gemacht.

Bei Physio am Ring erlebt ihr nicht nur eine hochmoderne Einrichtung, sondern auch ein engagiertes Team von Fachleuten, das ausgesprochen LGBTIQ*-friendly ist. „Die sind wie eine Familie und alles läuft unter ‚Du‘. Der Umgang dort ist unglaublich freundschaftlich dort und das färbt auch auf die Patient*innen ab. Vor allem auf solche wie mich, die jede Woche da sind.“ Ein Patient, der selbst schwul ist.

Physio am Ring, Hohenzollernring 39–41, Köln. Alle Kassen und Privat, Termine nach Vereinbarung unter 0221 / 28069925 oder info@physioamring-koeln.de (Hausbesuche auf Anfrage). www.physioamring-koeln.de