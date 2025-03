× Erweitern Foto: Davide Cerati Alinde Quartett Alinde Quartett

In aktuellen Saison 2024/2025 gibt es vier Porträts in der Kölner Philharmonie: Mit der Organistin Iveta Apkalna, dem Schlagwerker Christoph Sietzen und dem Alinde Quartett.

Die Auswahl steht stellvertretend für das Programm der KölnMusik. Mit dem Alinde Quartett präsentiert sich ein junges Kölner Streichquartett, mit Christoph Sietzen ein ehemaliger Rising Star, mit Iveta Apkalna die Königin eines weniger häufig im Konzertprogramm vertretenen Instruments.

Am 23. März nimmt das Alinde Quartett die kleinen und großen Zuschauer mit auf eine musikalische Reise nach Italien. Dabei wird das Konzertpodium zu einer Piazza, auf der musiziert, getanzt und gelacht wird. Am 27. April ist das Alinde Quartett in einer durchaus ungewöhnlichen Besetzung zu erleben: Im Jahr 2000 schrieb Wolfgang Rihm ein „Concerto“ für Streichquartett und Orchester. Eingerahmt wird es von der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen unter der Leitung von Duncan Ward mit Werken von Bartók und Beethoven.

Christoph Sietzen ist ein preisgekrönter Multipercussionist und ein gefeierter Solist im Dialog mit großen Orchestern. Doch seine Liebe gilt auch der Kammermusik. Am 29. April konzertiert er in der Kölner Philharmonie mit Tabea Zimmermann, Königin der Bratsche, und mit Cembalokünstler Mahan Esfahani.

Kölner Philharmonie, Bischofsgartenstraße 1, Köln. www.koelner-philharmonie.de