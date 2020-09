PRIDE NOW – THE ColognePride SHOW

×

Michelle ist Dauergast in den Klatschspalten, da gerät manchmal ihre Musik in den Hintergrund, dabei ist sie vor allem eins: eine Schlagersängerin mit Leib und Seele. Die am 15. Februar 1972 geborene Schwarzwälderin gewann dank Liedern wie „Und heut’ Nacht will ich tanzen“, „Idiot“ sowie „Kopfüber in die Nacht“ und „Fliegen“ die Herzen der Fans und Preise wie den ECHO, den Amadeus Austrian Music Award und einen achten Platz beim Eurovision Song Contest mit „Wer Liebe lebt“, ihr bis dato erfolgreichstes Lied. Mehr zu ihr findest du HIER