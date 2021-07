Princess Charming Die Kölner Rechtsanwältin Irina Schlauch ist die erste Frau, die in der neuen lesbischen TVNOW-Dating-Show "Princess Charming" auf die Suche nach ihrer großen Liebe geht.

Die Kölner Rechtsanwältin Irina Schlauch ist die Frau, die in der neuen lesbischen Dating-Show „Princess Charming“ auf die Suche nach ihrer großen Liebe geht. Seit dem 25. Mai 2021 darf man sich über neun Folgen bei TVN online freuen. Es geht um die große Liebe und ehrliche Gefühle – allein unter Frauen. Wie gehen die Ladys untereinander auf Tuchfühlung? Wie daten Frauen, die auf Frauen stehen? Bei Sonnenschein und in lauen Sommernächten gibt’s heiße Dates und Partys am Pool in einer luxuriösen Villa. „Princess Charming“ verspricht viele Magic Moments, aber bei aller Romantik wird auch Spannung bei der Suche nach der großen Liebe unter Frauen sicher nicht ausbleiben.

In aufregenden Einzel- und Gruppendates hat Princess Irina in jeder Episode die Chance, ihre potenziellen Damen kennenzulernen und ihnen näher zu kommen. Am Ende einer jeden Folge steht eine Entscheidung an und im Finale zittern schließlich zwei Single-Ladys darum, wer von ihnen die bessere Hälfte von Irina werden wird. Bei einer Frau achtet Irina vor allem auf den Charakter, sie mag Selbstbewusstsein und Humor. Ihr Coming Out sie mit 23 Jahren, alles lief harmonisch und unkompliziert ab: „Ich bin sehr tolerant erzogen worden, insofern war das für meine Familie kein Thema.“ Zu ihren Eltern und ihrer Zwillingsschwester hat Irina auch ansonsten ein super Verhältnis. Toleranz und Vertrauen sind ihr in der Liebe besonders wichtig. Ihre erste Beziehung hatte Irina mit 17 Jahren mit einem Mann, die folgenden ausschließlich mit Frauen. Die Powerfrau mag jeden Sport, bei dem sie ein Brett unter den Füßen hat, wie Snowboarden, Wakeboarden oder Surfen. rik sprach mit der Kandidatin.

Frage: Warum denkst Du, dass es wichtig ist, dass es jetzt „Princess Charming“ gibt?

Irina: Mir ist bewusst, dass wir lesbische Frauen auch kleiner Teil einer großen und bunten Community sind. Aus diesem Grund freue ich mich umso mehr, dass wir nun die Möglichkeit haben, uns zeigen können. Für mich ist es selbstverständlich, eine Frau zu sein, die auf andere Frauen steht, aber für viele ist Homosexualität noch keine Normalität.

Frage: Wie gehst du an das Kennenlernen heran?

Irina: Die größte Herausforderung wird sein, allen Frauen in so kurzer Zeit zu begegnen und auch den Frauen die Chance zu geben, mich kennenzulernen. Dass ich jemanden finde, die zu mir passt, ist die eine Sache, aber die Frauen müssen auch herausfinden können, ob ich zu ihnen passe. Das geht nur, indem man viel Zeit miteinander verbringt. Ich bin Single und 30, es wird Zeit, dass die Traumfrau kommt!