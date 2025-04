× Erweitern SHALK Fachtag

SHALK NRW e. V. wurde vor 30 Jahren in Duisburg gegründet und gehört noch heute zu den wenigen Selbsthilfegruppen in Deutschland, die von und für queere suchtkranke Menschen angeboten werden. Der Verein gibt Orientierung, bietet einen Kompass und zeigt Betroffenen einen Weg aus der Sucht.

Am 4. und 5. April richtet SHALK in Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern Deutsche Aidshilfe, Aidshilfe NRW und Aidshilfe Köln den ersten Fachtag „queer - sucht - selbsthilfe“ aus. Gemeinsam mit Wissenschaftler*innen, Behandler*innen und anderen Selbsthilfegruppen sollen die besonderen Bedarfe und Bedürfnisse queerer Menschen in der Sucht(selbst)hilfe in den Blick genommen werden. Der genaue Ablauf steht noch nicht fest, Infos zu Themen und Referent*innen findet ihr zeitnah auf der Webseite.

4. – 5.4., Haus der Technik, Hollestraße 1, Essen. www.shalk.de, www.instagram.com/shalknrw,www.facebook.com/SHALKNRW