Queere Geschichten von d’r Schäl Sick

Der Kölner „Zu Huss e.V.“ engagiert sich im Bereich der häuslichen Altenpflege und betreibt mit dem „Buchforster Nachbarschaftstreff BuNT“ seit langer Zeit ein queeres Nachbarschaftsquartier in Köln Buchforst. In einem neuen Projekt will der Verein nicht nur queere Senior*innen, sondern Menschen aller Generationen miteinander verbinden und ins Gespräch bringen.

Im Zentrum des mehrmonatigen Projekts steht die eigene erlebte Stadtgeschichte und der Austausch zu Fragen wie: „Wie lebte es sich z.B. in den 60er/70er-Jahren in der sogenannten Schwulenhauptstadt Köln?“, „Was bedeutete queerer Aktivismus?“ und „Gab es auch damals schon andere sexuelle Identitäten, nur ohne Definition?“ Dabei gehe es nicht „um handelsübliches Blabla, sondern um die persönlichen Geschichten, Erlebnisse und Erfahrungen der Teilnehmenden“, erklärt Projektleiter Dietmar Saxler von Zu Huss e. V.

Empowerment, Kultur und Dialog für Senior*innen in Köln

Die Beweggründe für das Projekt liegen für Saxler klar auf der Hand: „Fast jede*r hat irgendwie Angst vorm Altwerden. Alt-werden ist tabuisiert, obwohl wir es doch alle mit jeder Sekunde tun. Gehört man dann noch einer marginalisierten Gruppe in unserer Gesellschaft wie LGBTIQ+ an, wird es gerade im Alter doppelt so schwer: Es fehlt nicht nur an kulturellen Angeboten, Raum für Aktivitäten, Begegnung und Austausch.“

Mit dem Projekt will der Verein den Raum schaffen, Grenzen zu überwinden und queere Themen im „Alt-tag“ sichtbarer zu machen. Denn die Erinnerungen queerer Senior*innen seien oftmals von Diskriminierung, Verfolgung und Ausgrenzung geprägt. „Wir möchten die Teilnehmenden mit ihren individuellen Erfahrungen und Erinnerungen ermutigen, genau diese in den Fokus zu setzen“, erklärt Saxler.

Koche un Klaafe – Brauchtumspflege der besonderen Art

Das Projekt setzt auf ein vielschichtiges Programm mit Diskussionsrunden, Vorträgen über das Leben im Köln der 1960er- und 1970er-Jahre, Kleinkunstveranstaltungen sowie einem Literaturkreis. Multimedial wird es beispielsweise bei „Koche un Klaafe“, einer Art Kochshow, die einmal im Monat im Buchforster Nachbarschaftstreff stattfinden wird. Beim gemeinsamen Zubereiten traditioneller kölscher bzw. rheinischer Gerichte lassen die Teilnehmenden die Vergangenheit lebendig werden. So wird in jeder „Show“ ein Stück persönlicher Kölscher Geschichte erlebbar gemacht und Brauchtum gepflegt, denn beim „Koche un Klaafe“ wird Kölsch nicht nur getrunken, sondern vor allem auch gesprochen. Die aufgezeichneten Gespräche werden später im Internet veröffentlicht.

Der nächste Termin von Koche un Klaafe ist es am 19. Januar 2024.

www.zu-huss-im-veedel.de