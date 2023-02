Queerer Neujahrsempfang 2023

× Erweitern Foto: Jiroe (Matia Rengel) auf Unsplash Queerer Neujahrsempfang

Mitglieder der queeren Communities in NRW, Freund*innen und Kooperationspartner*innen sind herzlich eingeladen, am queeren Neujahrsempfang der NRW-Landesverbände teilzunehmen und gemeinsam in das Jahr 2023 zu starten. Eingebettet in ein Rahmenprogramm wird es die Gelegenheit geben, Zeit mit interessanten Menschen zu verbringen und sich in geselliger Runde auszutauschen und zu vernetzen.

10.2., 18–21 Uhr, Gerhart-Hauptmann-Haus, Bismarckstraße 90, Düsseldorf. Anmeldungen bis 5. Februar unter https://queeres-netzwerk.nrw/events/neujahrsempfang2023