Regenbogenfamilie werden

Nicht jedes Kind hat das Glück, in einer Familie mit liebevollen Erwachsenen aufzuwachsen. Es gibt Kinder, die bereits früh Erfahrungen mit Vernachlässigung und mangelnder Fürsorge gemacht haben. Für diese Kinder sucht Context e.V. in Köln und Umgebung ein liebevolles Zuhause in Erziehungsstellen. Erziehungsstelleneltern sind Menschen, die Kindern ein neues Zuhause geben, wenn diese nicht in ihren Herkunftsfamilien aufwachsen können. Die Kinder können durch das Erfahren von Sicherheit und Geborgenheit und den Aufbau stabiler Beziehungen „Familie“ neu erleben und Versäumtes nachholen. Eine Erziehungsstelle kann eine Familie, Lebensgemeinschaft oder auch Einzelperson sein, unabhängig von Familienstand, Herkunft oder sexueller Orientierung. Entscheidend ist die persönliche Eignung. „Wir freuen uns über Interessierte aus der LGBTIQ*-Community. Unsere Kinder und Erziehungsstellen sind so bunt wie das Leben selbst. Die eigene Vielfaltserfahrung kann oft helfen, Kindern mit ungewöhnlicher Biografie verständnisvoll zu begegnen.“, sagt Britta Schlüter von Context e.V. Wer mehr über die Arbeit von Context e.V. erfahren möchte oder mit dem Gedanken spielt ein Kind aufzunehmen, findet auf www.context-ev.de weitere Informationen zum Verein oder kann über Tel. 0221 96881296 mit Britta Schlüter und dem Team in Köln in Kontakt treten.