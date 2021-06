Ruby Luna in Düsseldorf

× Erweitern Gregor Hofbauer Ruby Hotel Düsseldorf

Das ikonische, denkmalgeschützte ehemalige Commerzbank Gebäude erbaut in den 1960ern ist ein Paradebeispiel für die Aufbruchsstimmung der Wirtschaftswunder-Zeit und gilt architektonisch als eines der wichtigsten Hochhäuser Deutschlands. Für das neue Ruby Luna wurde das offene Erdgeschoß rundum verglast und lässt durch die sichtbare überdimensionale Betonstruktur ein einzigartiges Raumgefühl in den öffentlichen Bereichen entstehen. Die ehemalige Betonrampenzufahrt ins Untergeschoß wurde mit Glaspanelen versiegelt und gibt den Blick nach unten frei. Die längste Bar in einem Ruby Hotel steht mit gold-getönten Glasscheiben im glanzvollen Kontrast zu dem offenen rauen Beton des öffentlichen Bereichs. Das Design der Zimmer zeigt unverkennbar die bekannte Ruby Handschrift. Viel frisches Weiß, hohe offene Decken, ins Zimmer integrierte Glas-Regenduschen, Holz-Wandvertäfelungen und hochwertige Eichenböden lassen Luxus Feeling aufkommen. www.ruby-hotels.com/luna