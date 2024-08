Ruhrtriennale 2024 – Longing for Tomorrow

Während der Ruhrtriennale vom 16. August bis 15. September verwandelt sich die monumentale Industriearchitektur der Städte Bochum, Duisburg, Essen und Gladbeck in beeindruckende Produktions- und Spielorte.

Unter der Leitung des belgischen Theaterregisseurs Ivo Van Hove lädt die Ruhrtriennale zeitgenössische Kunstschaffende aus der Region und aus aller Welt ein, Hallen, Kokereien, Maschinenhäuser, Halden und Brachen des Bergbaus und der Stahlindustrie der Metropole Ruhr zu bespielen. In diesem Jahr gibt es 33 Produktionen und Projekte mit 138 Veranstaltungen in Bochum, Duisburg und Essen. Rund 660 Künstler*innen aus 37 Ländern werden dafür ins Ruhrgebiet kommen.

16.8.–15.9., verschiedene Orte in Bochum, Duisburg, Essen und Gladbeck. Programm und weitere Infos unter www.ruhrtriennale.de.

Expand Foto: Dominic Mercier Philip Venables und Ted Huffman

The Faggots and Their Friends Between Revolutions

Philip Venables und Ted Huffman haben ein musikalisches Abenteuer geschaffen, das Gender- und Genrenormen auflöst, um sie durch Individualität und Lebenslust zu ersetzen. Das Stück in deutscher Erstaufführung feiert am 17. August im Rahmen der Ruhrtriennale Premiere.

Das Imperium Ramrod steht vor dem Zusammenbruch – und abseits von seinen patriarchalen Strukturen haben die Faggots und ihre Freunde eine gute Zeit. In freien Kommunen lebend, zelebrieren sie ungestört, wer sie sind. Mit Kunst, mit Musik und ungeniert sexuell. Dabei vergessen sie aber nicht ihre Geschichte, sondern nutzen die Erinnerung, um eine weitere, friedliche Revolution vorzubereiten.

× Erweitern The Faggots and Their Friends Between Revolutions

Basierend auf Larry Mitchells Kultroman „The Faggots & Their Friends Between Revolutions“ aus dem Jahr 1977, der als Ursprungsmythos der Queer-Community gilt, haben der in Berlin lebende Komponist Philip Venables und der New Yorker Regisseurs Ted Huffmans, er hat u.a. an der Kölner Oper „Salome“ von Richard Strauss inszeniert, ein wildes Musikspektakel geschaffen. Das Stück ist eine Hommage an Sex, Vergnügen und die queere Community: ein Manifest fürs Überleben.

Englisch mit deutschen Übertiteln, Dauer: 1 Std. 40 Min.

17.–20.8., Jahrhunderthalle Bochum, An der Jahrhunderthalle 1, Bochum. Tickets auf www.ruhrtriennale.de sowie an bekannten Vorverkaufsstellen.