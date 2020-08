Run of Colours soll stattfinden

× Erweitern Run of Colours

Die Lebenshaus-Stiftung, die zugunsten der Aidshilfe Köln jedes Jahr im September den Run of Colours veranstaltet, hofft trotz der aktuellen Corona-Bestimmungen, am 26. September 2020 wie geplant den Benefizlauf im Rheinauhafen Köln durchführen zu können. Vor dem Hintergrund, dass immer mehr Beschränkungen zurückgenommen werden und es anscheinend keine negativen Auswirkungen gibt, ist es durchaus möglich, dass nach dem 31. August wieder Sportveranstaltungen erlaubt werden. „Wir spielen mehrere Optionen durch, um für die jeweilige Situation gewappnet zu sein. Von einem begrenzten Starterfeld mit mehreren Starts bis zu Zeitblöcken über den Tag verteilt, ist alles denkbar. Wir hoffen, in den nächsten Wochen mehr Klarheit zu haben. Aber am Termin halten wir fest“, so Pressesprecher Erik Sauer.

Durch den Lockdown und die teilweisen Einschränkungen der Angebote der Aidshilfe Köln ist der Verein auch mehr denn je auf die Erlöse des Laufs angewiesen. Aktuell sind alle Sponsoren an Bord und werden ihren Verpflichtungen nachkommen. Bei einer Absage des Laufs wäre dies natürlich nicht der Fall. Bereits jetzt fehlen der Aidshilfe Köln etwa 35.000 Euro im Haushalt, die durch die unvorhersehbaren Schutzmaßnahmen und neue Hygienevorschriften angefallen sind. Darüber hinaus können nur noch wenige Menschen pro Abend das Test- und Beratungsangebot im Checkpoint Köln in Anspruch nehmen, so dass bei gleichbleibenden Kosten die Einnahmen gesunken sind.