Run of Colours: 1.147 Läufer*innen

× Erweitern Foto: Veit Szpak Run of Colours 2022

Punkt 13 Uhr schickte 1LIVE-Morningshow-Moderator Benni Bauerdick die Läufer*innen des 5-km-Laufs auf die Strecke, bevor sich um 14:30 Uhr die Staffeln und 10-km-Läufer*innen auf den Weg machten.

Während die Fünfer alle trocken ins Ziel kamen, wurden es bei dem 10 km- und Staffellauf leider sehr nass. Zeitweise zog ein Gewitter über die Veranstaltungsfläche. Kurz vor dem Startschuss musste sogar der Torbogen aus Sicherheitsgründen abgebaut werden. Bereits am Morgen brachte eine starke Sturmböe die Zelte für die Umkleide und Taschenablage zum Einsturz und beschädigte sie so, dass sie nicht mehr einsatzfähig waren.

Foto: www.aidshilfe-koeln.de

Die Ergebnisse im Detail

Mit 35:11 Minuten und 42:53 Minuten überquerten Philippe Gillen (Run Squad CGN) und Gina Purschke als Erste bei den Männern und Frauen die Ziellinie des 10-km-Laufs. Auf Platz zwei und drei folgten Sven Mettner (Co(o)L-Runnings) und Till von Bracht sowie Ines Marquardt (Microsoft GLEAM & Friends) und Alex Klein (TPSK 1925 e.V.). Über die 5-km-Distanz waren Alexander Klak (Milers Colonia/17:44 min) und Katherina Deutzmann (Southern Oregon Runners/20:44 min) die Schnellsten vor Till Bracht (17:59 min) und Michael Bartz (18:39 min) sowie Kerstin Buchwald (21:34 min) und Tatjana Armbruster (Userlike/21:45 min). Nica Schächtele (Bosch Rainbow-Runners) sicherte sich schon traditionell in der Wertung „Divers“ sowohl die 5 km (27:57 min) als auch die 10 km (1:05:37) für sich. Beste Staffel war die BaUtsch-Staffel von der FC Stiftung, sie brauchte für die 15 km nur 59:56 Minuten. Alle Ergebnisse findet ihr auf https://your-resu.lt/RunOfColours-2022.

Rückläufige Anmeldezahlen

Noch vor knapp vier Wochen fragten die Organisatoren angesichts der rückläufigen Anmeldezahlen: Wo seid ihr? „Wir haben in den letzten Wochen noch einmal ordentlich die Werbetrommel gerührt und anscheinend hat das gefruchtet“, freut sich Erik Sauer, Pressesprecher des Run of Colours. Letztlich haben sich doch 1147 Menschen für die 14. Ausgabe des Run of Colours angemeldet. „Es freut mich, dass sich doch noch mehr Leute angemeldet haben als im Vorjahr. Vor allem, da wir so die zahlreichen gestiegenen Kosten abfedern können und noch ein schöner Batzen für die Aidshilfe übrigbleiben wird.“

Aidshilfe freut sich über 28.500 Euro

Nachdem im Vorjahr erstmals 30.000 Euro durch den Run of Colours zugunsten der Aidshilfe Köln zusammengekommen sind, ist es in diesem Jahr etwas weniger. Rund 28.500 Euro wird der Veranstalter Lebenshaus-Stiftung der Aidshilfe überweisen können. Erik Sauer: „Jetzt heißt es erst einmal durchatmen, ein wenig sammeln, bevor wir dann mit der Sponsorensuche für 2023 starten.“

Aidshilfe Köln e.V., Pipinstraße 7, Köln. www.aidshilfe-koeln.de/events/run-of-colours