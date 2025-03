× Erweitern FOTO: C. Wolff Schamlos

Regelmäßig stellt die SCHAMLOS-Party das Zakk in Düsseldorf mit bunter Vielfalt und grenzenloser Partylaune auf den Kopf. Am 29. März ist es wieder so weit. Auf drei Floors habt ihr die Auswahl zwischen Techno mit treibenden Beats und pulsierender Energie, QueerPop mit den größten LGBTIQ*-Hits und Chart-Banger oder Schlager mit Kultklassikern und ausgelassener Stimmung. Da ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei.

Early-Bird-Tickets kosten 13 Euro (zzgl. VVK-Gebühren), an der Abendkasse zahlt ihr 17 Euro.

Nicht vergessen: Nach der Party geht es beim „After Schamlos Cruising“ in der Turbine 11 heiß zur Sache – bei freiem Eintritt und lediglich 15 Euro Mindestverzehr in der Zeit von 23:59 Uhr bis Sonntag um 6 Uhr.

29.3., ab 23 Uhr, Zakk, Fichtenstraße 40, Düsseldorf. www.instagram.com/schamlosparty, www.facebook.com/schamlos, www.schamlos-party.de