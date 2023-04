Serse (Xerxes) – Mission Schönheit

× 1 von 3 Erweitern Foto: Matthias Jung Serse × 2 von 3 Erweitern Foto: Matthias Jung Serse × 3 von 3 Erweitern Foto: Matthias Jung Maayan Licht als Xerxes Prev Next

Die Oper „Serse (Xerxes)“ von Georg Friedrich Händel gilt seit ihrer Uraufführung 1738 in London als eine der beliebtesten Opern des Komponisten. Das Landestheater Detmold bringt den Klassiker nun zurück auf die Bühne. Als Serse begeistert der junge, israelische Sopranist Maayan Licht, Maila von Haussen hat mit ihm gesprochen.

Die Titelpartie in Händels „Serse“, einer der schönsten Barockopern – wird da ein Traum wahr?

Maayan Licht: Absolut. Ich empfinde es als meine Aufgabe, den Menschen zu zeigen, dass diese Welt Schönheit zu bieten hat und gerade diese Musik vermittelt das.

Was macht die Detmolder Inszenierung aus?

Maayan Licht: Regisseur Kay Link gelingt es, verständlich zu machen, warum sich Serse so verhält, wie er es tut: Serse ist hier ein schwuler Mann, was zu der Zeit für einen König nicht akzeptabel war. Also versucht er, sein Schwulsein zu verdrängen, er verstößt seinen Geliebten Amastre und macht sich an Romilda ran, die Geliebte seines Bruders, die ihn aber konsequent abweist. Die ganze Oper hindurch ist er bestrebt, den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden und erlebt eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Erst ganz am Ende kommt sich Serse selbst wieder etwas näher. Die Inszenierung mit ihren Kostümen und ihrem Bühnenbild ist superfrisch und ich denke, dass jeder etwas damit anfangen kann.

Wie hast du erkannt, dass du der Welt als Sopranist etwas geben kannst?

Maayan Licht: Ich hatte immer schon eine hohe Stimme, habe gern gesungen und Sängerinnen nachgemacht. Mit 18 Jahren traf ich auf eine Lehrerin – damals hatte ich noch nie von Countertenören gehört und wollte Popstar werden –, die meinen Stimmumfang getestet und mir sofort geraten hat, den Weg zur Barockmusik einzuschlagen. Und diese Musik mit ihren Koloraturen, ihren Trillern und ihrer Schönheit hat mich sofort gepackt.

16.4., Lessingtheater in Wolfenbüttel, Harztorwall 16; 11.5. + 22.6. (zum letzten Mal in dieser Spielzeit), Landestheater Detmold, Theaterpl. 1. Tickets und weitere Infos auf www.landestheater-detmold.de