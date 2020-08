SEXY präsentiert „Tribute to Pride” Konzert!

× Erweitern Sexy Tribute to Pride

Als erste große Party der schwulen Szene in Europa kehrt die SEXY zurück als Corona konformer Event mit bis zu 2.000 Gästen. Am 22. August findet das „SEXY NOW or Never Tribute to Pride” Konzert“ in der Kölner LANXESS Arena statt - präsentiert von „Arena Now!“.

Im Zentrum steht dabei eine 360° Bühne auf der namhafte DJs wie Micky Friedmann und Sharon O’Love auflegen flankiert von sexy Tänzern. Jeder Gast erhält einen eigenen Platz, an dem er auch seine Getränke einnehmen kann. Außerhalb dieses Platzes ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes obligatorisch. Im Innenraum der Arena befinden sich 60 Mini-Dancefloors, die sogenannten „CUBES“ für bis zu acht Personen. Ideal für eine Gruppe von Freunden versprechen diese viel Spaß und bringen das lang ersehnte Partygefühl zurück: Tanzen, Trinken, Flirten, Ausziehen ausdrücklich erlaubt! Also ran an die Tickets!

Einlass ist um 19 Uhr, Start um 21 Uhr. Die Veranstaltung endet um ein Uhr morgens.

Infos & Tickets auf www.theworldofsexy.com