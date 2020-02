× Erweitern Sk8erboyparty

Die Sk8erboyparty, Europas angesagteste Sneaker-Fetisch-Party, ist endlich mal wieder in der Station2B am Start. Achtung an der Tür: Es kommt nur rein, wer ins Konzept passt. Daher: Dresscode beachten! Charts, House, Dance, Pop und gegen Ende auch mal Partyschlager erklingen aus den Boxen.

8.2., SK8ERBOYPARTY, STATION2B, PIPINSTR. 2, KÖLN, 22 UHR