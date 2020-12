Spendenaktion zum CSD

× Erweitern Spendenaktion

Im Rahmen des diesjährigen ColognePride startete die REWE wieder eine Promo-Aktion in zahlreichen Kölner REWE-Märkten, um auch in diesem Jahr die LGBTI-Gemeinschaft der Domstadt zu unterstützen sowie für mehr Toleranz und Akzeptanz in der Gesellschaft zu werben. Damit Köln weiter vielfältig und bunt bleibt. Dazu wurden sieben ausgewählte Produkte aus dem REWE-Markt-Sortiment in farbigen Gondelköpfen präsentiert und beworben. Pro verkauftem Produkt gingen 20 Cent an den Checkpoint der Aidshilfe Köln.

Insgesamt sind im Aktions-Zeitraum 15.500 Euro zusammengekommen, die jetzt die REWE Region West an den Verein spendet – mehr als doppelt so viel wie im vergangenen Jahr! Klar, dass bei der Übergabe des Spendenschecks nur glückliche Gesichter zu sehen waren. Tobias Flöck, Vertriebsleiter REWE West und Erik Sauer, Pressesprecher Aidshilfe Köln, freuen sich über den unerwartet hohen Betrag.