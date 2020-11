Style im Homeoffice

× Erweitern Tanis Schreibtisch

Nach seinem ersten Erfolg auf der Pariser Ausstelllung Arts Ménagers im Jahr 1953, startet Pierre Paulin 1954 die Zusammenarbeit mit Thonet France, für die er insbesondere Schreibtische und Stühle entwarf.

In diese Zeit fällt auch der Entwurf des Modells '„CM 141“. Dieses Modell ist noch weit entfernt vom typischen Paulin Stil, der sich in den 50er und 60er Jahren herausbildete, mit seinen runden und organischen Formen. Der Schreibtisch ''CM 141“, minimalistisch und funktionell, steht noch in der direkten Tradition des Bauhaus. Ligne Roset re-editiert diesen Schreibtisch 2008 unter dem Namen TANIS. Das ursprüngliche Design wird genauestens eingehalten, die für die damalige Zeit typische 'bescheidene' Ausführung jedoch aktualisiert und bereichert: Die Schreibplatte ist aus schwarzem Laminat Fenix NTM, passend zum lackierten Fußgestell, und die Schubladeneinheit in Nussbaumfurnier.

