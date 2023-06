× 1 von 4 Erweitern Foto: Marie Buschhausen Summer Pride Festival × 2 von 4 Erweitern Foto: Marie Buschhausen Summer Pride Festival × 3 von 4 Erweitern Foto: Marie Buschhausen Summer Pride Festival × 4 von 4 Erweitern Foto: Marie Buschhausen Summer Pride Festival Prev Next

Ein Tag voller Musik, Entertainment, Drinks und guter Laune … mitten in Köln. Das Summer Pride Festival startet am 1. Juli als open-minded Musik-, Kunst-, Tanz- und Talk-Festival für Queers & Allies.

Auf zwei Dancefloors und im Techno Bus wartet den ganzen Tag über Programm mit Live-Musik, Pop- Elektro & Techno-DJs, Performances, Comedy und Talk. Auf dem Pop Up Market und der Chill-Out Area könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen, euch beim Bier Yoga beweisen oder euch einfach in die Sonne legen.

In der Größe feiert das Summer Pride Festival Premiere, andere Events aus der Queerfeld-Family gibt es aber schon seit drei Jahren. Queerfeld-Mitgründer Alvin Philipps ist als fester Bestandteil aus dem Treiben der queeren Community nicht mehr wegzudenken. Wir hakten nach.

Alvin, du bist knackige 28 und kannst doch schon auf eine beträchtliche Chronik eigener Errungenschaften zurückblicken: YouTube-Kanal, TV-Präsenz, das ins-Leben-Rufen einer eigenen Veranstaltung, deren Realisierung über den Standort deiner Heimatstadt hinausgeht, Social Media u.v.m. Wie kommt’s? Dein Tag wird ja auch nur 24 Stunden haben.

Foto: Mirko Plengemeyer Alvin Philipps Alvin Philipps

Schon in meinen ersten Lebensjahren habe ich mich von der großen und vielseitigen Medien-, Kunst- und Kulturwelt angezogen gefühlt. Ich habe mit Leidenschaft in jeder Schultheateraufführung mitgespielt, lief Kindermodenschauen und organisierte mir in Eigenregie erste TV-Jobs. Mein Umfeld war sehr angepasst und wenig tolerant, sodass ich mich in diese selbst gewählte Parallelwelt flüchten und dort ausleben konnte. Diesen Drive habe ich nie verloren. Inzwischen muss ich mich nirgendwo mehr hinflüchten, denn ich habe mir meine eigene queere Kreativ-Welt geschaffen. Die Motivation und Leidenschaft für neue Projekte ist jedoch geblieben.

Spielt deine Queerness hierbei also eine Rolle?

Früher bestimmt nicht, denn bevor ich überhaupt wusste, ob ich „Fisch oder Fleisch“ bin, leitete mich mein Weg schon in diese Richtung. Heute sehe ich in meiner Queerness jedoch eine große Bereicherung – sie hat mir mein LGBTQIA+-Netzwerk geschaffen. Wir arbeiten gemeinsam an tollen Projekten und strecken unsere Hände in alle Richtungen aus. Zusammen für mehr Sichtbarkeit und Akzeptanz.

Seit mehreren Jahren gibt es ja nun schon die Queerfeld. Die erste Veranstaltung fand meiner Erinnerung nach zudem mitten in der Pandemie statt. Was genau ist die Queerfeld und wie kam’s dazu?

Die Queerfeld ist mein Herzensprojekt. Gemeinsam mit meinem Kollegen Luke Holmer habe ich sie als queere Eventreihe in Krefeld ins Leben gerufen, anfangs als geplantes Partykonzept. Nach einer Veranstaltung kam dann die Pandemie – unsere Motivation der lokalen Community endlich einen Safe Space zu geben, war zu diesem Zeitpunkt jedoch auf ihrem Höhepunkt. Also haben wir uns zusammengesetzt und ein Corona-kompatibles Konzept erarbeitet. Dieses kombiniert den Partycharakter eines Festivals mit kulturell-künstlerischen Inhalten.

Im Rahmen der Queerfeld wird bekanntlich diversen unterschiedlichen (queeren) Künstler*innen eine Bühne geboten. Warum habt ihr euch dazu entschieden, mehr als nur eine „normale“ Party auszurichten und was ist deiner Meinung nach daran so wichtig?

Unser Programm ist so divers wie unsere Gäste: von live Musiker*innen über Drag, Paneltalks und DJs kann alles dabei sein. Ziel hierbei ist es, den queeren Künstler*innen mehr dringend benötigte Bühnen und der LGBTQIA*-Community einen Raum zum Entfalten, Connecten und unbeschwertem Feiern zu schaffen.

Ist eine weitere Expansion geplant oder seid ihr mit Krefeld und Köln erstmal gut bedient?

Köln ist bei uns als neuer Standpunkt im letzten Jahr dazu gekommen, weil hier die Community natürlich super stark vertreten ist und sich über ein abwechslungsreiches Angebot freut. Langfristig gesehen ist unser Plan natürlich, weiter zu expandieren. Hierzu kann ich zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nichts Konkretes sagen.

Überhaupt: Wie lebt es sich so als queerer Mann in einer Stadt wie Krefeld?

Das Leben in Krefeld als queere Person ist nicht immer einfach. Vor allem als Jugendlicher und im Schul-Kontext war ich ständig mit Diskriminierung konfrontiert. Dies ging so weit, dass ich bestimmte Orte gemieden habe, weil ich wusste, dass ich mich dort nicht sicher bewegen kann – z. B. das Freibad, in dem mir von den „coolen Kids“ meiner Schule eine Tracht Prügel angedroht wurde. Auch heute noch werde ich in meinem Alltag regelmäßig in Krefeld diskriminiert. Vor allem in der Innenstadt beschert mir das Tragen von Schmuck und Nagellack, also meine besonders „unmännlich“ gelesenen Auffälligkeiten, oft das Vergnügen, auf offener Straße beleidigt oder angerempelt zu werden. Heute jedoch habe ich ein ganz anderes Selbstbewusstsein und passe mich nicht der lokalen Mehrheitsgesellschaft an, sondern nehme diese Reaktionen als Antwort auf mein Auftreten in Kauf.

Deine Kampagne in einem kürzlichen TV-Contest zielte ja darauf ab, queere Safe Spaces auch außerhalb der Hochburgen (Berlin oder Köln) einzurichten. Kamst du durch eigene Erfahrung, also mangels Safe Spaces dieser Art in der eigenen Jugend, darauf?

Genau! Diese oben genannten Erfahrungen waren mitunter die größte Motivation für mich, mit der Queerfeld einen solchen Safe Space zu schaffen. Und ich schätze, dass ich da stellvertretend für viele außerhalb der Hochburgen, die ähnliche Erfahrungen machen, spreche: Diese Safe Spaces sind dringend notwendig! Mein Anliegen ist es, andere Städte und Menschen dazu zu motivieren, aktiv zu werden und Safe Spaces zu schaffen, dort wo sie fehlen und mit der Queerfeld weitere Standorte zu gewinnen.

Instagram betreibst du auch rege. Welchen Stellenwert hat die App in deinem Leben und wofür nutzt du sie (am liebsten)? Was ist daran wichtig?

Social Media im Allgemeinen war für mich schon immer das kontrastreiche Fenster in eine tolerantere und buntere Welt. Ich habe dort schnell deutschlandweit Kontakte geknüpft, war viel unterwegs und habe mich kopfüber in neue Projekte gestürzt. Da ich heute beruflich mit unserer Agentur PTO Media im Alltag so viel mit Instagram und Co. arbeite, hat sich mein privater Gebrauch etwas verschoben: Nach einem langen Tag im Büro z. B., an dem im viel mit Social Media konfrontiert bin, habe ich meist nicht noch die Motivation für mein privates Profil. Für witzige Memes unter Freund*innen reicht’s trotzdem. All in all ist Social Media jedoch ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben, Aktivismus und Beruf.

Klassiker zum Schluss: Stehen in Zukunft tolle Projekte bei dir an, auf die wir uns freuen können?

Mit PTO Media sind wir natürlich täglich dabei, tolle und wertvolle Projekte für die Community umzusetzen. Was für mich ein Highlight dieses Jahr wird, ist das „Summer Pride Festival“, das wir am 1. Juli in Köln realisieren werden. Es ist im Endeffekt ein ausgebautes Konzept der Queerfeld. Ergänzend zu einem Live-Bühnenprogramm wird es dieses Mal zwei Dancefloors geben, einen Pop-Up Markt mit vielen abwechslungsreichen Ständen und viele weitere Überraschungen. Es ist die größte Veranstaltung, die ich jemals umgesetzt habe, und somit treffen hier Vorfreude und Aufregung aufeinander. Im Allgemeinen freue ich mich schon sehr auf die Pride Season. Ich werde hier dieses Jahr meine ersten Auftritte als Speaker haben und besuche CSDs, auf denen ich bislang noch nicht war, z. B. Wien und Hamburg.

Vielen Dank und weiterhin alles Gute dir, Alvin!

*Interview: Aaron Königs

1.7., Summer Pride Festival, Odonien, Hornstr. 85, Köln. Tickets gibt es online unter www.queerfeld.de. Weitere Infos unter www.instagram.com/queer.feld