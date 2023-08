× Erweitern Teadance Sunday Vibes

Sonntage müssen nicht immer Sinn machen, können sie aber - insbesondere bei queeren Tanzlustbarkeiten. Es ist also ein absoluter Glücksfall, dass das Wochenende in Köln nunmehr von den Sunday Vibes im Quater1 bereichert wird. Ab 16 Uhr gibt es House, Pop und Elektro auf die Ohren, zur Verfügung gestellt von Dj GINAG and friends. Wer nicht (mehr) tanzen kann oder will, guckt auf der Chillout Terasse einfach Löcher in den freien Himmel, das entspannt eben auch.

20.8., Sunday Vibes - Summersession, Quater1, Quatermarkt 1, Köln, ab 16 Uhr