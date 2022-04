× 1 von 2 Erweitern Sven Lehmann zu Besuch im anyway × 2 von 2 Erweitern Sven Lehmann zu Besuch im anyway Prev Next

Der erste deutsche Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann, hat das anyway in Köln besucht. Er schaute sich die Jugendeinrichtung für LGBTIQ*-Jugendliche und junge Erwachsene an, informierte sich über die Beratungs- und schulische Aufklärungsarbeit und sprach mit Besucher*innen darüber, welche Themen der jungen LGBTIQ*-Generation wichtig. „Großartig, wie reflektiert und voller politischem Bewusstsein sie auf die Gesellschaft blicken. Und darauf, was es noch alles zu tun gibt für die Akzeptanz von Vielfalt”, sagte Lehmann, der von seinem Mann Arndt Klocke (MdL) begleitet wurde.

Der Queer-Beauftrage versprach, dass er seine Möglichkeiten nutzen werde, um auf die Probleme aufmerksam zu machen. So werde das Transsexuellengesetz noch 2023 fallen. Außerdem will Lehmann einen nationalen Aktionsplan für die Akzeptanz und den Schutz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt einführen. Jürgen Piger, Geschäftsführer des anyway, hofft, „als Einrichtung an der Basis, die seit mehr als 20 Jahren Jugendliche im Coming-out unterstützt, Impulse für den Aktionsplan geben zu können“. Er weiß: „Viele Themen, denen wir vor Ort begegnen, brauchen einen gesetzlichen Rahmen und den politischen Willen, Maßnahmen für Akzeptanz zu fördern.“

www.anyway-koeln.de