Die Oper Dortmund setzt ein weiteres gefeiertes Broadway-Musical auf das Programm. „Sweeney Todd – The Demon Barber of Fleet Street“ von Stephen Sondheim feierte am 12. Oktober in Dortmund Premiere und ist bis April 2025 zu sehen. Am 30. November lud das Haus im Anschluss an die Vorstellung zur Pride-Night im Opernfoyer.

Der Musical-Thriller „Sweeney Todd“ von Stephen Sondheim gilt als Meisterwerk und wurde mit mehreren Tony Awards ausgezeichnet. Das Stück spielt im viktorianischen London, in dem sich allerlei Schurken, Gangster und korrupte Amtsträger versammelt haben. Held der Geschichte ist Benjamin Barker, der als Barbier Sweeney Todd seinen Kunden die Kehle durschneidet. Für seine Morde hat Sweeney Todd allerdings ein Motiv. Ein korrupter Richter Turpin hatte ihm einst Weib und Kind genommen und ihn dann verurteilt. Dafür und auch weil er 15 Jahre lang unschuldig im Gefängnis gesessen hat, rächt sich Sweeney Todd nun an seinen Mitmenschen und befördert die Leichen mittels einer Falltür zu seiner Wirtin Mrs. Lovett, die davon köstliche und heiß begehrte Fleischpasteten fabriziert. Doch Sweeney Todds zunehmender Wahnsinn hat fatale Konsequenzen. Am Ende erkennt Todd in einer von ihm getöteten Bettlerin seine eigene Frau wieder, seine geliebte Lucy, die einzige Frau auf der Welt, die sein vergiftetes Herz noch liebt. Und weil Mrs. Lovett log und ihn im Glauben ließ, Lucy sei tot, wird er sich auch an ihr rächen.

Die Geschichte des aus Rache mordenden Barbiers Sweeney Todd wird von Gil Mehmert inszeniert. Unter der musikalischen Leitung von Koji Ishizaka werden u.a. Morgan Moody als Sweeney Todd, Bettina Mönch als Mrs. Lovett, Jonas Hein als Anthony Hope und Andreas Laurenz Maier als Richter Turpin zu sehen sein.

bis April 2025, Opernhaus Dortmund, Theaterkarree 1–3, Dortmund. Tickets sind an der Theaterkasse im Kundencenter, telefonisch unter 0231/50 27 222 oder auf www.theaterdo.de erhältlich.