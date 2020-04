Tim Fischer und Georgette Dee und ...

Erika Laste hat angekündigt, die Nubbelverbrennung in der Schaafenstraße nicht weiter zu moderieren. Nach 13 Jahren sei es an der Zeit, dass Zepter weiter zu reichen und Platz für junge Talente zu machen. Sie hatte viele Fans in der Szene, die sich extra wegen ihrer humorvollen und bissigen Moderation am letzten Abend des Karnevals nochmal aufrafften, um dabei sein zu können. Wer auch immer die Nachfolge übernimmt, wird in große Fußstapfen treten… viel Glück!

1.5.20 „26. Come Together Cup Köln“

Am Freitag, den 01. Mai 2020 wird in Köln beim COME-TOGETHER-CUP wieder gekickt, diskutiert und gefeiert. Je 36 Frauen- und 36 Männerteams werden auf insgesamt 12 Rasen-Fußballplätzen gegeneinander antreten und auf einer rund 70.000 m² großen Veranstaltungsfläche werden Live-Musik, Promi-Spaßkick, Moment of Silence und vieles mehr für beste Unterhaltung sorgen! Stadionvorwiese, RheinEnergieStadion Köln, www.come-together-cup.de

17.5. Tim Fischer & Georgette Dee im Gloria

Zu seinem 30. Bühnenjubiläum lässt es der Sänger und Schauspieler Tim Fischer richtig krachen! Gemeinsam mit seiner Band geht er auf große Tournee. „Musik war schon immer meine Lieblingsdroge”, sagt Tim Fischer. „Unzählige Sängerinnen und Sänger haben mich inspiriert. Das wahre Wunder allerdings sind die Lieder selbst. Sie sind der magische Schlüssel zum Inneresten des Publikums.“ Im Rahmen des Sommerblut Kulturfestivals beehrt die Grand Dame des deutschen Chansons das Gloria Theater. Ihre Fans begeistert sie mittlerweile seit Jahrzehnten, wer sie noch nicht kennt, sollte dies unbedingt nachholen.

28.5. – 1.6.20 Puppy Pride Cologne

Vom 28. Mai bis zum 01. Juni 2020 (Pfingsten) erwartet alle Puppies, Handler, Fetisch-Enthusiasten und Freunde der Puppy Community in Köln ein bunt gemischtes Programm. Mitveranstalter Sean Baker freut sich schon tierisch auf das Event: „Zusammen möchten wir mit euch feiern, spielen und unsere bunte Puppy Community repräsentieren.“ Als absolutes Highlight in Zusammenarbeit mit Rheinfetisch e.V. und Bartmänner e.V. findet am 30.05.2020 die große Main Party „TRINITY Cologne” statt. Mehr Infos unter: www.puppypridecologne.de

Die Sängerin und Songwriterin Marie Luise Nikuta ist am Veilchen-Dienstag im Alter von 81 Jahren gestorben. Marie-Luise hat sich mit über 40 komponierten Motto Liedern nicht nur längst in den Geschichtsbüchern als Motto-Queen des Kölner Karnevals verewigt, sie hat sich auch mit ihrer kämpferischen Unterstützung bereits seit den 90er Jahren einen großen Namen in der schwul-lesbischen-Szene in Köln gemacht. Sie war seit der Gründung der Stattgarde Colonia Ahoj e.V. eng verbunden, hat durch ihre Fürsprache der Stattgarde im traditionellen Karneval zum Durchbruch verholfen.