Der rik Szene-Ticker

Louis Ex-Corner Gockel

Diverse Kölner Wirte sind kreativ geworden und bieten einen außer Haus Verkauf an. Das Ex-Corner ist täglich geöffnet, das Iron bietet sporadische Verkaufsaktionen und Cocktail Bags mit den einzelnen Zutaten plus Anleitung an. Das Louis verkauft täglich Kaffee und Cocktails to go, seit 15. Mai ist das Restaurant wieder komplett geöffnet. Auch der Gockel verkaufte zunächst verschiedene Gerichte und Getränke zum Mitnehmen, es gab sogar das beliebte Kneipen-Quiz im Netz, seit 11. Mai ist wieder regulär geöffnet. Auch andere Lokale ließen sich online Angebote einfallen, wie z. B. Bitchy Bingo im Exile oder ein virtueller Tanz in den Mai im Kattwinkel mit dem Schallplattenuterhaltungsduo Dirk Störck & Kai Mauracher.

Der Künstler Danny Frede (auch als Erika Laste bekannt) war auch sehr einfallsreich und hat am Ostersonntag wegen ausgefallenen Ausstellungen bzw. Messen im Livestream extra für die Aktion „KLEINSTE³ Kunstmesse der Welt“ produzierte Bilder aus seiner Serie „Analoge Pixel“ mit großem Erfolg verkauft. www.dannyfre.de

Der CSD Köln wurde auf 9. – 11. Oktober verschoben, ob und wenn in welchem Umfang bis dahin schon wieder Großveranstaltungen mit Straßenfest und Demo zugelassen werden, wird sich zeigen. Verschoben wurde neben anderen Kulturveranstaltungen auch die Europa Tour von Ru Pauls Drag Race.