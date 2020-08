Szeneticker

× Erweitern Bernt Ide - Phoenix Sauna

Am 15.6. überraschte diese Meldung viele: „Die Phoenix Sauna Köln hat als erste Männersauna Deutschlands wieder geöffnet.“ Nach dem Motto von Geschäftsführer Bernt Ide: „Erlaubt ist, was nicht verboten ist.“ wurde die Öffnung durch ein ausgeklügeltes Hygienekonzept und intensiven Gesprächen mit dem Ordnungsamt sowie dem Gesundheitsamt der Stadt Köln möglich. Abgesehen von der Dampfsauna, sind alle Saunen und der Pool geöffnet, auch alle anderen "Ruheräume" und "Meeting-Points. Eine Maskenpflicht besteht überall dort, wo man nicht sitzt. Anfangs durften sich bis zu 100 Gäste in den Räumen aufhalten, mittlerweile sind sogar 155 erlaubt. Das sorgt zu Stoßzeiten schon mal für Schlangen an der Tür. Die Nachricht über die Öffnung der Sauna hatte sich schnell verbreitet und es kommen viele Gäste aus Frankreich, Belgien und den Niederlanden, aber auch z.B. aus dem Ruhrgebiet und Frankfurt.

In den vergangenen Wochen wurde die Babylon Sauna an zahlreichen Stellen aufgemöbelt, gestrichen und mit zwei neuen Cruising-Bereichen versehen. Die Abschlussarbeiten laufen auf Hochtouren. Ab dem 1.8. um 10 Uhr können dann die Gäste, das Badehaus in neuem Glanz bewundern und die Umbauten erkunden. Der vor allem im Sommer sehr beliebte Außenbereich wird natürlich auch wieder geöffnet sein, damit man sich im großen Pool abkühlen kann. Selbstverständlich wird es ein Hygiene-Konzept unter Einhaltung der aktuellen Regeln geben – das heißt Mindestabstand und Maskenpflicht (solange man nicht sitzt oder liegt).