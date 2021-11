TimeRide - Mit Virtual Reality in das Köln der Zwanziger Jahre

× 1 von 3 Erweitern FOTO: TimeRide Besucher Straßenbahn × 2 von 3 Erweitern FOTO: TimeRide Kölner Alter Markt 1926 × 3 von 3 Erweitern FOTOS: TimeRide Kölner Dom 1926 Prev Next

Die völlig neu gestaltete Zeitreise-Attraktion am Alter Markt in Köln versetzt ihre Gäste mit modernster Virtual-Reality-Technik und detailliert ausgestalteten Kulissen ab sofort in das Lebensgefühl der Goldenen Zwanziger Jahre in Köln.

Diesen nur kurz währenden Abschnitt der Aufbruchsstimmung erzählt der neue TimeRide anhand der lebensfrohen Hutmacherin Tessa und des kölschen Bahnfahrers Pitter. Die beiden fiktiven Charaktere, die sinnbildlich für die Kölnerinnen und Kölner jener Zeit stehen, begleiten die Gäste durch eine ebenso persönliche wie emotionale Zeitreise des Jahres 1926. Die 45-minütige Tour beginnt mit einem Kurzfilm im „Lichtspielhaus“, der den historischen Kontext skizziert. Anschließend betreten die Besucher*innen den Hutmacherladen Tessas und tauchen ein in die Welt der glamourösen Mode der Zwanziger Jahre, bevor sie schließlich den originalgetreuen Nachbau der ersten elektrischen Kölner Straßenbahn besteigen.

Höhepunkt der Zeitreise – die Virtual-Reality-Fahrt

Während die Kulisse der Tram als Konstante an die bisherige Zeitreise anknüpft, führt die neue Virtual-Reality-Tour die Gäste auf einer völlig anderen Route durch die Kölner Innenstadt. „Über 1.000 digital rekonstruierte Häuser und mehr als 3.500 Menschen erschaffen im Zusammenspiel mit detailliert gestalteten Interieurs die nahezu perfekte Illusion einer Zeitreise“, verspricht Produktdirektorin und Mitglied der Geschäftsleitung Lisa Schulz. Im 360-Grad-Rundumblick lassen sich ikonische Wahrzeichen des alten Kölns entdecken, die heute entweder gänzlich verschwunden oder in ihrem Erscheinungsbild kaum noch wiederzuerkennen sind. Geeignet für Zeitreisende ab 6 Jahren.

Über das Unternehmen

Die 2016 in München gegründete TimeRide GmbH entwickelt und betreibt touristische Attraktionen, die lokalhistorisches Wissen auf emotionale Art und Weise vermitteln. Dank moderner Technologien wie Virtual Reality (VR) und haptischen Elementen wie Vibrationen und Fahrtwind tauchen die Besucher in das Leben und Treiben ausgewählter Epochen ein.

Für den neuen TimeRide ins Köln von 1926 wurde das Unternehmen im September mit dem Innovations-Award des Verbands deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen (VDFU) ausgezeichnet.

Tickets unter: www.timeride.de/koeln