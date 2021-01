UNDRESSED Natürlich anziehend

× Erweitern Foto: Oleksii Kolomiiets GOP Undressed

Was Passiert, wenn man einen Blick auf die Essenz, auf das Wesentliche, wirft? Wenn die Welt der Show sich fokussiert auf das Pure, den Zauber und die Ästhetik? Wenn der Schleier des Banalen fällt? „Undressed“ geht dieser Frage in all ihren Facetten auf den Grund.

Diese neue Show zelebriert die Natürlichkeit von Bewegungen von Künstlern, die beinahe überirdische Fähigkeiten mitbringen – ganz ohne Knalleffekte. Das weltweit umjubelte Circus-Theater „Bingo“ aus Kiew hat im Rahmen einer Co-Produktion eine Ode an die Schönheit und Wahrhaftigkeit inszeniert – mit spektakulärer Artistik, Live-Musik, viel Dynamik und einer Prise Humor.

Das Circus-Theater „Bingo“ aus Kiew in Person des Duos Irina German und Igor Protsenko wird die Show in Szene setzen. Sie inszenierten schon die Eröffnungsshows für das Zirkusfestival in Monte Carlo und Circus Roncalli. Und auch Artisten aus Kiew stehen in Bremen auf der Bühne. „Bingo lebt von starken, selbstbewussten Frauen“, sagt der künstlerische Direktor.