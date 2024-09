Unternehmen auf der Parade

× 1 von 3 Erweitern Condor auf dem ColognePride 2024 × 2 von 3 Erweitern ColognePride 2024 × 3 von 3 Erweitern ColognePride 2024 Prev Next

Das Engagement von Firmen bei den CSDs geht heute weit über reine Marketingmaßnahmen hinaus. Sie nutzen die Paraden als Plattform, um ihre Unterstützung für die Community zu bekunden und sich für mehr Vielfalt am Arbeitsplatz einzusetzen.

Köln, Hamburg und Frankfurt am Main waren die Städte, in denen Condor mit einem eigenen Truck dabei war. Auch auf den Flugzeugen spiegelt sich mit den bunten Streifen die Vielfalt wider. Um die Individualität an Bord besser zum Ausdruck bringen zu können, wurden zudem die Condor Uniformrichtlinien angepasst und genderneutral formuliert. So haben alle Crewmitglieder beispielsweise gleichermaßen die Möglichkeit, Make-up und Nagellack zu tragen sowie ihre Tattoos zu zeigen. Schon in der Vergangenheit hat Condor sich für die LGBTIQ*-Community stark gemacht und „Pride Flüge“ durchgeführt.

Auch in diesem Jahr nahm die UFA wieder am Christopher Street Day teil. Gemeinsam mit weiteren Bertelsmann-Unternehmen, darunter RTL, BMG, Arvato Systems, Arvato Supply Chain, Riverty, Territory, DK Verlag und Penguin Random House, war die UFA auf dem CSD-Wagen des Bertelsmann-Mitarbeitendennetzwerks be.queer vertreten. Unter dem Motto „Shine Pride“ zogen die Mitarbeiter*innen durch die Straßen Kölns, um für uneingeschränkte Gleichberechtigung und Akzeptanz zu demonstrieren. Das Motto „Shine Pride“ setzte ein Zeichen für eine offene und diskriminierungsfreie Gesellschaft, für ein buntes Miteinander und Liebe ohne Grenzen.

Nach der großartigen Erfahrung letztes Jahr in Berlin hatte auch IKEA entschieden, auch in Köln mit dabei zu sein und Flagge zu zeigen.