Viva la vida!

Foto: Varieté et cetera Grygoriy - Tempojonglage
Foto: Varieté et cetera Skating Phoenix - Rollschuhakrobatik
Foto: Varieté et cetera Los Machos - Moderation, Musik & Comedy

Die „Los Machos“, Carlos und Miguel, begeistern mit spanischen Rhythmen und feuriger Leidenschaft. Sie singen, tanzen, zaubern, werfen ihre Gitarren durch die Luft und liefern eine musikalische Comedy-Show, bei der kein Auge trocken bleibt. Mit dabei sind die artistischen Highlights: Alona Shapoval beeindruckt an der Pole-Stange mit schwierigen Tricks, während Beatriz Corral mit temperamentvoller Luftakrobatik im Vertikaltuch fesselt.

Das Duo Albina & Andrei kombiniert kraftvolle Partner-Akrobatik mit schauspielerischer Raffinesse. Jongleur Gregoriy Lovygin begeistert mit schnellen Jonglage-Arrangements, die das Publikum staunen lassen. In seiner zweiten Performance zeigt Gregoriy Lovygin als Duo Oksana & Gregoriy zusammen mit seiner Partnerin eine gefühlvolle Luftakrobatik-Darbietung, die die Höhen und Tiefen einer Liebesgeschichte auf poetische Weise erzählt.

Noch rasanter geht es in beim Duo Skating Phoenix zu. Das aus Kuba stammende Paar Yordani & Sirena gehört zu den wenigen Weltklasse-Rollschuh-Artisten, die sich nur an den Zähnen hängend vom Partner um die eigene Achse wirbeln lassen. Das ist Nervenkitzel pur und bescherte Ihnen in der TV-Sendung „Bulgaria got Talent“ den „Goldenen Buzzer“.

8.11.–2.3., Varieté et cetera, Herner Str. 299, Bochum. www.variete-et-cetera.de