Walton Ford: Signierstunde in Köln

× Erweitern Bild: Walton Ford, www.taschen.com Großartige Kunst, die mit Witz und Detailtreue erfreut

Expand Das pralle Buch ist auch ein tolles Geschenk!

Ging es in den ersten Jahren ab 1980 vor allem um Comics, ist der Verlag von Benedikt Taschen seit 1984 besonders im Kunstbuchgeschäft erfolgreich. Prominente Fans des Verlags sind unter anderem Rihanna und Moby. Bücher, die für große Kunst und grandiose Fotos stehen, Bücher, die wunderbare Inspiration geben.

Bildbände wie zum Beispiel Walton Fords Kunstbildband „Pancha Tantra“. Die neue Version des Buches, über 500 Seiten stark, ist ein einzigartiges Tier-Aquarell-Universum, das reich an listigen Witzen und versteckter Bedeutung ist und damit bestens unterhält. Diese aktualisierte Ausgabe sei „die bislang umfassendste Übersicht über Fords Œuvre und enthält viele neue Werke des Künstlers“, wie der Verlag vorab darüber verrät.

Seine Kunst erinnert an die Tier- und Natur-Gemälde der Renaissance oder des Barocks und der Kolonialzeit, je länger #mensch sie betrachtet, desto mehr kann allerdings entdeckt werden, was es früher so nicht gab. Seine Bilder haben Humor und viele Ebenen ... „Pancha Tantra“ erscheint nun neu überarbeitet beim TASCHEN Verlag. Damit nicht genug der guten Neuigkeiten, denn der 1960 geborene US-amerikanischer Maler aus New York wird am Samstag, 20. April, von 17 – 18 Uhr im Kölner TASCHEN Store (Neumarkt 3, 50667 Köln) sein neues Buch signieren! www.taschen.com