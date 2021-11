Wolfgang Joop: Wir sehnen uns nach Unbekümmertheit

× 1 von 2 Erweitern FOTO: VERA DREWKE Joop Ars × 2 von 2 Erweitern Joop Looks Prev Next

Mit Duftkompositionen aus belebenden, zitrischen und floralen Nuancen, von würzigen Noten kontrastiert und komplementiert, vermittelt LOOKS by Wolfgang Joop Leichtigkeit, Dynamik und Verve – sowohl mit Blick auf die verwendeten Duftessenzen als auch hinsichtlich des Designs. Angelehnt an die Philosophie „Reduce, Reuse, Recycle“ kommt das Packaging der LOOKS by Wolfgang Joop Fragrances ohne Folien und Kunststoffe aus. Hochwertige Schuber-

Kartonagen aus FSC-zertifizierten Materialien mit signifikanten Opener-Tags machen die Boxen zu wiederverwendbaren, kleinen Designobjekten. Mit farbig abgestimmten Kappen aus recyceltem Kork fangen die beiden Parfums den aktuellen Zeitgeist ein, das zeigt sich auch an der jüngsten Auszeichnung der MY LOOKS Signaturdüfte mit dem international renommierten und begehrten Red Dot Design Award in der Kategorie Packaging Design.

Zum ColognePride hatten sich die PARFUMLOVERS Cologne etwas Besonderes einfallen lassen: Während des Festivals sollte ein exklusiv im Design der MY LOOKS COLOR COLLECTION von LOOKS by Wolfgang Joop gebrandeter Zeppelin über Köln fliegen. Leider hat das Wetter nicht mitgespielt und der Zeppelin musste am Boden bleiben. Dem Motto „LOVE IS IN THE AIR“ hat es keinen Abbruch getan, wie den Jungs ins Gesicht geschrieben ist.

„Es ist nicht unbedingt der Duft von Freiheit, sondern vielmehr von Unbekümmertheit, nach dem wir uns sehnen. Gerade jetzt. Mein Ziel war es, dieses bestärkende Gefühl, den Blick voller Energie nach vorn zu richten, in meinen neuen Düften umzusetzen.“ - Wolfgang Joop

PARFUMLOVERS Cologne

Nur noch sehr wenige Produzenten verstehen es, Parfums mit einer höchst persönlichen Note zu komponieren. Guido M. Schmitt, der kreative Kopf der renommierten Kölner ars Parfum-Manufaktur, gehört dazu. Der 59-Jährige entstammt einer weitverzweigten alten Kölner Parfumfamilie, sieht sich selbst aber nicht als Parfümeur im klassischen Sinne, sondern als innovativen Erfinder und Parfum-Pionier – immer auf der Suche nach Inspiration. Mit seiner feinen Nase hat er es weit gebracht: Seine Produkte sind in den vorderen Regalen nahezu aller großen Drogerie- und Parfumunternehmen zu finden.

Der gebürtige Kölner ist im Kölner Süden, genauer in Rondorf zu Hause und hier befindet sich auch das fast 400 Quadratmeter große Atelier der „PARFUMLOVERS Cologne“, in dem Schmitt aktuell an „The Scentist“ arbeitet – einer perfekt auf die persönlichen und individuellen Vorlieben eines jeden einzelnen abgestimmten Duftmarke. Parfumfreunden und Liebhaberinnen des Besonderen sei der Besuch in der wunderbaren Welt der PARFUMLOVERS Cologne empfohlen!

www.looksfragrances.com, www.parfum-lovers.com, thescentist.com